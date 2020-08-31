Читательница о случае с airBaltic: "Надо было с температурой приехать в аэропорт?"

“7 августа моя подруга должна была вылететь из рижского аэропорта в Рим, но за несколько дней до вылета у неё поднялась температура. Она попыталась созвониться с авиакомпанией airBaltic, чтобы отменить рейс, так как в нынешней ситуации, которая сложилась в мире в связи с COVID-19, нельзя находиться в общественных местах с симптомами вируса, — рассказывает Катрина.

Четыре дня подруга не могла связаться с airBaltic — трубку никто не брал, на электронные письма не отвечал. В день вылета дозвониться получилось, но авиакомпания посчитала, что подвергать всех опасности заражения намного лучше, нежели возместить деньги или перенести вылет. Несмотря на то что у моей подруги была справка от врача, что она болеет и у неё высокая температура, работник авиакомпании сказал, что она должна приехать в аэропорт и они должны на месте измерить температуру. Это разве нормально?”