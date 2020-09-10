Что будет, если лопнет так называемый балтийский пузырь и Латвия закроет границы?

В компании AS Otolux, которое занимается производством металлических контейнеров в волости Валга, половина сотрудников приезжает на работу из Латвии. По словам главы компании Тыниса Пало, когда весной балтийские страны закрыли свои границы, ситуация разрешилась довольно быстро. Компании составили список сотрудников из Латвии, отправили его в Департамент полиции и погранохраны и людям выдали специальные разрешения на пересечение границы.

“Я думаю, будет что-то подобное, потому что в прошлый раз проблем не было”, — сказал Пало. Он слышал, что в Латвии погранохраны как таковой нет. “Не представляю, каким образом они закроют границу, и как латыши будут ее охранять. В прошлый раз границу закрыли с эстонской и литовской сторон, Латвии уже и не надо быть чего-то предпринимать”, — добавил он.

“Конечно, это очень сильно на нас повлияет”, — сказал о возможном закрытии границ Олле Хорм, глава мясной промышленности Валгамаа. На их фабрике работают 30 человек из Латвии, что составляет 10-15 процентов рабочей силы.