Что будет, если лопнет так называемый балтийский пузырь и Латвия закроет границы?

Старейшина Валгамаа Эстер Карузе сказала, что она также доверяет мэру Валки Вентсу Армандсу Краукли, который выступает за то, чтобы не закрывать границу.
Довольно символично и то, что город начал строительство новой городской площади. Часть площади находится в Латвии, а часть в Эстонии. Весной, когда границу закрыли, были получены специальные разрешения для продолжения строительных работ, которые продолжаются и сейчас.
“В прошлый раз Эстония полностью закрыла свои границы, поэтому была полная проверка. Теперь Латвии пришлось быть проводить выборочные проверки. Но мы все еще надеемся, что границы не закроют”, — сказала Эстер Карузе.
Во вторник правительство Латвии решило, что жители Валга-Валка не обязаны соблюдать 14-дневный карантин, потому что, в отличие от остальной части Латвии, приграничные города являются особой территорией, которую нельзя полностью разделить, так как некоторые услуги и часть инфраструктуры находятся только на одной стороне границы.
Дача на море: зарубежная недвижимость начала дорожать
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Здесь живет коронавирус: новые исследования ученых
Нехитрый способ, чтоб кухонные полотенца сияли от чистоты