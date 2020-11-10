Что будет с зимним отдыхом? Поедем ли мы все в Отепя или все же в Альпы и Лапландию?

“Если раньше мы могли предложить горнолыжные курорты на любой вкус и кошелек, то теперь мы исходим из того, есть ли авиасообщение по данному направлению и какие ограничения действуют в стране прибытия”, — пояснил Пыдер.
Среди жителей Эстонии самыми популярными странами для зимнего отпуска всегда были Италия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Норвегия и Швеция. Последние три пользовались особой любовью из-за того, что до них можно было удобно добраться на собственном автомобиле.
Катрин Ааслайд, руководитель отдела по работе с частными клиентами и маркетингу Estravel, отметила, что, в отличие от прошлого сезона, в этом году жители Эстонии хотели бы провести отпуск в Скандинавии, а не в Альпах. Однако планирование поездки на горнолыжные курорты Швеции (Оре, Вемдален, Сэлен) и Норвегии (Трюсиль, Хемседал, Хафьель) во многом зависит от паромного сообщения. Финляндия в настоящее время закрыта для обычных туристов, но есть надежда, что такие строгие ограничения не будут действовать весь лыжный сезон.
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась