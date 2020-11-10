10.11.2020, 11:05

Что будет с зимним отдыхом? Поедем ли мы все в Отепя или все же в Альпы и Лапландию?


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Что будет с зимним отдыхом? Поедем ли мы все в Отепя или все же в Альпы и Лапландию?
Photo by Sebastian Staines on Unsplash

Можно ли будет этой зимой с ветерком спуститься с какого-нибудь знаменитого горнолыжного склона в Европе? Эксперты туристической отрасли утверждают, что такая возможность будет, но, скорее всего, на свой страх и риск, пишет Eesti Päevaleht.

Представьте картинку: яркое солнце озаряет большой горный склон, покрытый толстым ковром белого снега. Со всех сторон видны снежные шапки горных пиков и изящно скользящие по трассам лыжники. Вы усаживаетесь в подъемник, идущий на смотровую площадку, берете термокружку горячего какао и начинаете восхищаться красотой этого горнолыжного курорта. Представили? Теперь забудьте! Этой зимой жители Эстонии, вероятно, не смогут ощутить все прелести зимних каникул, потому что коронавирус заставит европейские страны снова закрыть свои двери.

В этом году популярные горнолыжные курорты мира, скорее всего, будут принимать исключительно местных туристов, которым, в свою очередь, придется понадеяться на холодную и снежную зиму. Так, например, горнолыжные склоны в северной Финляндии на данный момент открыты только для жителей страны. Швеция до 22 декабря приостановила полеты во многие страны, оставив только крайне необходимые рейсы. Норвегия позволяет иностранцам въезжать в страну, но, в зависимости от уровня заражения, многим придется соблюдать 10-дневный карантин. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах мира.

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Руководитель отдела по связям с партнерами Go Travel Аге Пыдер признал, что подготовка к зимнему сезону в этом году радикально отличается от прошлых лет. Однако, несмотря на неопределенность, спрос все же есть. “Часто клиенты занимают выжидательную позицию: вдруг условия улучшатся и возможностей для выбора станет больше”, — отмечает он.

Есть ли выбор?


Оказывается, на данный момент варианты зимнего отдыха все же есть. Go Travel продает, например, прямые рейсы с декабря по март из Таллинна в Зальцбург, рядом с которым находятся популярные горнолыжные курорты Капрун, Целль-ам-Зе и Бад-Хофгаштайн. Можно также рассмотреть вариант поездки в Киттиля в Лапландии, но это при условии, что Финляндия снова откроет свои границы для туристов (рейс с пересадкой в Риге). Кроме того, а февраль и март можно забронировать зимние поездки в северную Италию.

“Если раньше мы могли предложить горнолыжные курорты на любой вкус и кошелек, то теперь мы исходим из того, есть ли авиасообщение по данному направлению и какие ограничения действуют в стране прибытия”, — пояснил Пыдер.

Среди жителей Эстонии самыми популярными странами для зимнего отпуска всегда были Италия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Норвегия и Швеция. Последние три пользовались особой любовью из-за того, что до них можно было удобно добраться на собственном автомобиле.

Катрин Ааслайд, руководитель отдела по работе с частными клиентами и маркетингу Estravel, отметила, что, в отличие от прошлого сезона, в этом году жители Эстонии хотели бы провести отпуск в Скандинавии, а не в Альпах. Однако планирование поездки на горнолыжные курорты Швеции (Оре, Вемдален, Сэлен) и Норвегии (Трюсиль, Хемседал, Хафьель) во многом зависит от паромного сообщения. Финляндия в настоящее время закрыта для обычных туристов, но есть надежда, что такие строгие ограничения не будут действовать весь лыжный сезон.

“Похоже, что в этом году лыжный сезон будет перенесен на февраль и март”, — сказал Агэ Пыдер из Go Travel.

Но как бы выглядел горнолыжный отдых при строгих мерах безопасности? “В этом году в Альпах не будет апре-ски и живой музыки”, — сказал Пыдер. “В ресторанах и барах сокращены часы работы, предпочтение отдается бесконтактным платежам и предлагаются инновационные решения для заказа еды и напитков”. Помимо этого, конечно же, предусмотрено постоянное тестирование сотрудников, строгое соблюдение чистоты, требование носить маски в ресторанах, магазинах, фуникулерах, подъемниках, смотровых площадках и других местах большое скопления людей. По прогнозам Пыдера, головной болью работников горнолыжных курортов станут очереди на канатную дорогу и к лифтам.

Эстонские альтернативы

Если в этом году не получится попасть на настоящие горные массивы, то в хорошую погоду хорошую дозу адреналина можно получить в Куутсемяэ или Кивиыли. Но все это при условии, что не будет объявлено новое чрезвычайное положение и погода поспособствует удачному катанию.

“Конечно, пандемия очень беспокоит”, — признал Прийт Таммемяги, член правления Äärmusliku Spordi AS. Он добавляет, что неизвестность страшит больше всего, но они готовы действовать по разным сценариям. “Меньше всего мы хотели бы объявления новой чрезвычайной ситуации и полного закрытия”. По мнению Таммемяги, если погода подведет, мощности по производству искусственного снега в Куутсемяэ, Вяйке Мунамяги и Виймси Мяэпарги будут увеличены почти в пять раз.

Член правления Кивиылиского центра приключений Янек Маар признал, что капризные эстонские зимы за последние восемь лет научили жителей Кивиыли основательно готовиться к сезону. “Мы готовы к любым вызовам, и даже к коронавирусу, но только в том случае, если вирус не будет останавливать всю жизнь, как это было весной”.

Он подчеркнул, что в темное зимнее время особенно важно поддержание здорового духа как физически, так и морально. Кроме того, Янек Маар также считает важным, чтобы в условиях ограниченных возможностей для путешествий и досуга жители Эстонии могли хорошо провести время хотя бы в пределах своей страны.

“К счастью, посещение лыжного центра — это в основном отдых на природе, где возможные вирусы не распространяются”, — подчеркнул Маар. Он добавил, что услуги в помещениях будут адаптированы к ситуации и рекомендациям Департамента здоровья. “Если предположить, что ситуация не улучшится, придется ограничивать число людей в помещениях и носить маски”, — пояснил он.

Прийт Таммемяги добавил, что при худшем варианте могут быть введены ограничения на подъемниках — например, в кабинке смогут одновременно находиться только члены одной семьи.

Учитывая текущую ситуацию, Член правления центра приключений Кивиыли не хочет прогнозировать количество посетителей нынешней зимой. “Если бы сезон, несмотря ни на что, продлился хотя бы два месяца, это была бы уже зима мечты”, — выразил он свою надежду. “Если будет нормальная зима, ограничения на зарубежные поездки обязательно повысят мотивацию путешествовать по Эстонии. Летний сезон это очень хорошо продемонстрировал”.

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