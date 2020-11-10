Что будет с зимним отдыхом? Поедем ли мы все в Отепя или все же в Альпы и Лапландию?

Представьте картинку: яркое солнце озаряет большой горный склон, покрытый толстым ковром белого снега. Со всех сторон видны снежные шапки горных пиков и изящно скользящие по трассам лыжники. Вы усаживаетесь в подъемник, идущий на смотровую площадку, берете термокружку горячего какао и начинаете восхищаться красотой этого горнолыжного курорта. Представили? Теперь забудьте! Этой зимой жители Эстонии, вероятно, не смогут ощутить все прелести зимних каникул, потому что коронавирус заставит европейские страны снова закрыть свои двери.

В этом году популярные горнолыжные курорты мира, скорее всего, будут принимать исключительно местных туристов, которым, в свою очередь, придется понадеяться на холодную и снежную зиму. Так, например, горнолыжные склоны в северной Финляндии на данный момент открыты только для жителей страны. Швеция до 22 декабря приостановила полеты во многие страны, оставив только крайне необходимые рейсы. Норвегия позволяет иностранцам въезжать в страну, но, в зависимости от уровня заражения, многим придется соблюдать 10-дневный карантин. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах мира.