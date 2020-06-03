Что делать, если ваш тур отменили из-за COVID-19, а деньги не вернули? Объясняем на примере почти детективной истории

“За месяц до планируемой даты вылета City Travel перевел всю сумму фирме-посреднику, и, получается, теперь возврат полностью зависит от латвийской стороны. Светлане были предложены два варианта: подарочная карточка на сумму, потраченную на поездку, или бесплатный перенос даты с возможным изменением направления”, — добавила менеджер City Travel. По ее словам, полный возврат денег невозможен из-за законодательства Латвии. Единственное, что они могут — это вернуть туристке только свою комиссию.
На вопрос, кто такой Александр, который, со слов Светланы, отправил туристку в суд, менеджер City Travel ответила, что он — простой курьер. Остается только гадать, каким образом и с какой целью клиенту, добивающемуся возврата денег, дали телефон не отвечающего за организацию поездки курьера.
Опять связываемся с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии. Вот их ответ: “Если путевка была куплена у эстонской турфирмы, а организатором является латвийская сторона, то клиент в праве требовать помощи в разрешении спора у той фирмы, которой он непосредственно платил деньги. Но финансовую ответственность несет все-таки организатор поездки. Поэтому, если эстонская турфирма отказывается помочь клиенту, следует связаться с латвийским туроператором или обратиться в соответствующие органы в Латвии".
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