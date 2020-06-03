Что делать, если ваш тур отменили из-за COVID-19, а деньги не вернули? Объясняем на примере почти детективной истории

В редакцию Delfi обратилась Светлана (имя изменено, настоящее имя редакции известно -прим. RusDelfi) с просьбой разобраться, можно ли вернуть деньги за несостоявшийся тур. Светлана давно планировала весенний отпуск в Египте. Подходящее туристическое предложение она нашла в фирме City Travel, которой и оплатила стоимость путевки в размере 1022 евро. Вылет на египетский курорт был назначен на 31 марта этого года. Но из-за пандемии коронавируса рейс был отменен.

“Я звонила в турфирму City Travel, чтобы вернуть деньги за поездку. Изначально меня заверили, что возврат будет произведен после 18 мая. Я ждала, но деньги так и не пришли. Стала снова звонить в турфирму, мне дали телефон Александра, сказав, что он директор. Позвонила ему. Он некорректно со мной общался и заявил, что, если я хочу вернуть деньги, могу обращаться в суд. При этом он заблокировал мой номер телефона. Я не знаю, что мне делать. Очень прошу Вас мне помочь”, — пишет Светлана.