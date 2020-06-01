Что происходит? Новый отель в Таллинне сдает номера по одному евро

Расположенный в центре Таллинна отель ibis Tallinn Center открылся ровно год назад. Если обычно в мае-июне ночь и завтрак в этом отеле стоят в среднем 80 евро, то ситуация с коронавирусом понизила цены на номера на 30%. А на этой неделе номер можно забронировать и вовсе за один евро.
“На первый взгляд это может показаться отчаянным шагом, за которым, вероятно, последует банкротство отеля, но на самом деле ситуация не так уж плоха. Гостиничные номера по рекордно низким ценам в течение ограниченного периода времени мы предлагаем по случаю первого года работы”, — пояснил исполнительный директор отеля ibis Tallinn Center Мадис Лайд.
В отличие от многих других отелей, ibis был открыт в течение всего периода чрезвычайного положения и не планирует закрываться из-за трудностей. “Запуск отеля прошел успешно, но вызванный коронавирусом кризис, конечно, значительно сократил количество постояльцев. Тем не менее, отель никогда не стоял совершенно пустым. Мы решили, что не будем экономить на клиентах в трудные времена и приложим все усилия, чтобы сделать пребывание у нас максимально безопасным и комфортным. Мы ждем всех в гости, а по случаю нашего первого дня рождения предоставляем возможность остановиться в отеле по особенно низкой цене”, — сказал Лайд.
В связи с вызванным вирусом кризисом и уменьшением числа посетителей отель ibis Tallinn Center был вынужден сократить девять человек, а поскольку зарплаты сотрудников были временно урезаны на 30%, некоторые работники уволились по собственному желанию. В настоящее время в ibis работают около 50 человек.
Тем не менее, исполнительный директор отеля смотрит в будущее с оптимизмом. “Мы воспользовались кризисом, как возможностью тщательно проанализировать гостиничный рынок и улучшить свои услуги. С наступлением тепла мы открыли террасу ресторана и создали новое меню блюд и напитков. Мы соблюдаем все гигиенические требования, предъявляемые как правительством, так и сетью отелей Accor, в которую входит ibis. Мы исходим из положений программы #ALLSAFE, разработанной сетью Accor для обеспечения безопасности во время пандемии и повышения чувства уверенности постояльцев”, — сказал Лайд.
Из-за сохраняющейся угрозы коронавируса отель ibis размещает гостей по номерам в “шахматном порядке”. С учетом ограничений в сутки доступно максимум 95 номеров.
Номера в рамках 1-евровой кампании ibis можно забронировать с 1 по 6 июня, а ночевка должна приходиться на период с 1.06 по 31.08.2020. Цена кампании действует в отношении одного номера для (максимум) двух человек. Ежедневно номера (одноместные и двухместные Standard) доступны в ограниченном количестве. Подробности на сайте: https://www.ibistallinncenter.ee/et/ibis-sunnipaev/.
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