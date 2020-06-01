Что происходит? Новый отель в Таллинне сдает номера по одному евро

“На первый взгляд это может показаться отчаянным шагом, за которым, вероятно, последует банкротство отеля, но на самом деле ситуация не так уж плоха. Гостиничные номера по рекордно низким ценам в течение ограниченного периода времени мы предлагаем по случаю первого года работы”, — пояснил исполнительный директор отеля ibis Tallinn Center Мадис Лайд.

В отличие от многих других отелей, ibis был открыт в течение всего периода чрезвычайного положения и не планирует закрываться из-за трудностей. “Запуск отеля прошел успешно, но вызванный коронавирусом кризис, конечно, значительно сократил количество постояльцев. Тем не менее, отель никогда не стоял совершенно пустым. Мы решили, что не будем экономить на клиентах в трудные времена и приложим все усилия, чтобы сделать пребывание у нас максимально безопасным и комфортным. Мы ждем всех в гости, а по случаю нашего первого дня рождения предоставляем возможность остановиться в отеле по особенно низкой цене”, — сказал Лайд.