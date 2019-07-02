Что происходит? Российские авиакомпании массово отменяют рейсы в Чехию

Рейсы задерживаются на неопределенный срок

Пресс-служба “Уральских авиалиний” также сообщила об аннулировании Чехией разрешений на полеты в Прагу со 2 июля. В связи с этим рейсы У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага, а также оба обратных рейса, запланированные на этот день, “пока задерживаются на неопределенный срок”, указывается в заявлении авиакомпании в Facebook.

По данным “Интерфакса”, лоукостер “Победа” также отменяет 2 июля рейсы Москва — Карловы Вары. С чем именно связано решение чешских авиационных властей отозвать выданные российским авиакомпаниям разрешения, пока неизвестно. Какой-либо информации от чешской стороны пока не поступало. DW направила запросы в МИД Чехии, а также в министерство транспорта и ведомство гражданской авиации.

“Уральские авиалинии” возобновляют полеты

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Позже в тот же день “Уральские авиалинии” сообщили о возобновлении полетов. “Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу”, — сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Между тем, по данным “Интерфакса”, решение авиационных властей Чехии было связано с их позицией по условиям перевозки по транссибирским маршрутам для чешской авиакомпании. “И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов “Аэрофлота” и “Уральских авиалиний”, — заявил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.