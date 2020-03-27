"Что за беспредел в мире творится?" Как эстонец жену-украинку в Таллинн провозил

Учитывая это, а также тот факт, что Украина закрыла въезд в страну даже своим гражданам, Антон решил искать помощи у Эстонии.
“Позвонил в МИД Эстонии, уточнил всю информацию. Потом долго искал варианты перелета из Дели в Таллинн. Ситуация усугублялась тем, что нужно было все организовать как можно быстрее, так как Индия вводила полный карантин на три недели. За 5 часов до отъезда нам, к счастью, удалось оформить все необходимые справки, уточняющие, почему моя жена, гражданка Украины, летит в Эстонию”, — говорит Антон.
Перелет был длительный с несколькими стыковками. Но каково же было удивление Антона, когда по прилете в Литву, его жена по телефону получила сообщение, что в Эстонию ее все-таки не впустят.
“Столько нервов мы никогда не тратили. Я снова стал звонить в МИД. Нам объяснили, что, даже несмотря на мое эстонского гражданство, у моей жены отсутствует вид на жительство в Эстонии. Я не знал, куда ей деваться, ведь она оказалась в ловушке в Литве. Украина закрыта, в Австралию ее не пускают. Мне к ней тоже не прилететь из-за закрытых границ. Что за беспредел в мире творится?”
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