27.03.2020, 13:01

"Что за беспредел в мире творится?" Как эстонец жену-украинку в Таллинн провозил

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"Что за беспредел в мире творится?" Как эстонец жену-украинку в Таллинн провозил
Scanpix, AFP By-line:LILLIAN SUWANRUMPHA

Читатель Delfi, гражданин Эстонии, прислал в редакцию письмо, в котором рассказал, как его жена с украинским гражданством, минуя множество препятствий и преград, смогла-таки вернуться из Индии в Эстонию.

“Я и моя супруга временно живем и работаем в Австралии. При этом я являюсь гражданином Эстонии, а у моей жены украинское гражданство. Все было спокойно ровно до того момента, как супруга отправилась в паломническую поездку в Индию”, — начинает свой рассказ Антон.

По словам мужчины, сначала все было в порядке, но как только в Индии начала распространяться паника из-за коронавируса, туристам пришлось несладко. “Мою жену со всей группой изолировали в гостинице. На улицу выходить они боялись, так как ходили слухи, что местные жители устраивают над туристами самосуд. Выгнать группу из отеля могли в любую минуту. Из-за таких нешуточных новостей я стал срочно искать выход из положения”, — добавляет Антон.

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В Австралии, как и во всех странах мира, ситуация развивалась так стремительно, что уже через несколько дней авиасообщение с материком было полностью приостановлено. На эвакуационные спецрейсы жену Антона не пустили, объясняя этот тем, что она является гражданкой Украины, а в Австралии до этого жила вместе с мужем по рабочей визе. Несмотря на неоднократные попытки Антона доказать австралийскому МИДу право возвращения своей жены, ему каждый раз хладнокровно отказывали.

Учитывая это, а также тот факт, что Украина закрыла въезд в страну даже своим гражданам, Антон решил искать помощи у Эстонии.

“Позвонил в МИД Эстонии, уточнил всю информацию. Потом долго искал варианты перелета из Дели в Таллинн. Ситуация усугублялась тем, что нужно было все организовать как можно быстрее, так как Индия вводила полный карантин на три недели. За 5 часов до отъезда нам, к счастью, удалось оформить все необходимые справки, уточняющие, почему моя жена, гражданка Украины, летит в Эстонию”, — говорит Антон.

Перелет был длительный с несколькими стыковками. Но каково же было удивление Антона, когда по прилете в Литву, его жена по телефону получила сообщение, что в Эстонию ее все-таки не впустят.

“Столько нервов мы никогда не тратили. Я снова стал звонить в МИД. Нам объяснили, что, даже несмотря на мое эстонского гражданство, у моей жены отсутствует вид на жительство в Эстонии. Я не знал, куда ей деваться, ведь она оказалась в ловушке в Литве. Украина закрыта, в Австралию ее не пускают. Мне к ней тоже не прилететь из-за закрытых границ. Что за беспредел в мире творится?”

К счастью для Антона и его супруги эта история имеет счастливый конец. Консул Эстонии посоветовал сделать срочную регистрацию в Таллинне и отправить запрос в пограничное управление. За очень короткое время женщине, ожидающей своей участи в Литве, пришел ответ, что Департамент рассмотрел ее заявку и разрешил въезд в Эстонию.

“Это просто какие-то американские горки на наших с женой нервах. Будем делать вид на жительство по приезде в Эстонию. Она уже едет в Таллинн”, — написал Антон.

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