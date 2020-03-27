"Что за беспредел в мире творится?" Как эстонец жену-украинку в Таллинн провозил

“Я и моя супруга временно живем и работаем в Австралии. При этом я являюсь гражданином Эстонии, а у моей жены украинское гражданство. Все было спокойно ровно до того момента, как супруга отправилась в паломническую поездку в Индию”, — начинает свой рассказ Антон.

По словам мужчины, сначала все было в порядке, но как только в Индии начала распространяться паника из-за коронавируса, туристам пришлось несладко. “Мою жену со всей группой изолировали в гостинице. На улицу выходить они боялись, так как ходили слухи, что местные жители устраивают над туристами самосуд. Выгнать группу из отеля могли в любую минуту. Из-за таких нешуточных новостей я стал срочно искать выход из положения”, — добавляет Антон.

В Австралии, как и во всех странах мира, ситуация развивалась так стремительно, что уже через несколько дней авиасообщение с материком было полностью приостановлено. На эвакуационные спецрейсы жену Антона не пустили, объясняя этот тем, что она является гражданкой Украины, а в Австралии до этого жила вместе с мужем по рабочей визе. Несмотря на неоднократные попытки Антона доказать австралийскому МИДу право возвращения своей жены, ему каждый раз хладнокровно отказывали.