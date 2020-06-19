Чтобы попасть в Камбоджу, туристы должны теперь внести депозит почти 3000 евро

Каждый турист по прилете должен сдать тест на COVID-19 и изолироваться в отеле. На это и пойдут деньги депозита: € 4 за трансфер до отеля, € 89 за тест, по € 27 за ночь и питание в отеле. Тем, у кого результат окажется отрицательным, оставшиеся деньги вернут, сообщает портал 34travel.me.

Если хотя бы у одного из пассажиров выявят коронавирус, весь рейс отправят на карантин. Оплату изоляции будут вычитать из депозита: по € 74 за каждый день в отеле (проживание и питание). Лечить туристов тоже будут за их деньги: в день придется заплатить около € 200, а в случае смерти — € 1500 за кремацию.

За все время в Камбодже зарегистрировано 129 случаев заражения коронавирусом и ни одной смерти. Уже вылечились 126 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!