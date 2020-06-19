19.06.2020, 11:05

Чтобы попасть в Камбоджу, туристы должны теперь внести депозит почти 3000 евро


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Чтобы попасть в Камбоджу, туристы должны теперь внести депозит почти 3000 евро
Photo by Paul Szewczyk on Unsplash

Власти Камбоджи ввели новые правила для туристов после пандемии. Чтобы въехать в страну, нужно иметь визу, страховку и заплатить € 2,7 тысяч в качестве “коронавирусного депозита”.

Каждый турист по прилете должен сдать тест на COVID-19 и изолироваться в отеле. На это и пойдут деньги депозита: € 4 за трансфер до отеля, € 89 за тест, по € 27 за ночь и питание в отеле. Тем, у кого результат окажется отрицательным, оставшиеся деньги вернут, сообщает портал 34travel.me.

Если хотя бы у одного из пассажиров выявят коронавирус, весь рейс отправят на карантин. Оплату изоляции будут вычитать из депозита: по € 74 за каждый день в отеле (проживание и питание). Лечить туристов тоже будут за их деньги: в день придется заплатить около € 200, а в случае смерти — € 1500 за кремацию.

За все время в Камбодже зарегистрировано 129 случаев заражения коронавирусом и ни одной смерти. Уже вылечились 126 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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