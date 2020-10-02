Чуда не произошло: чартерный рейс из Таллинна в Турцию отменили за сутки до вылета

Так как от правительства и ранее поступали противоречивые заявления, через два дня 25-го сентября, мы обратились в министерство с уточнением, правильно ли мы понимаем, что мы можем организовывать чартерные рейсы с целью отдыха в Грецию и Турцию. Очередной ответ от директора отдела авиа- и морских перевозок Министерства экономики и коммуникаций был чётким и конкретным.

“Подтверждаю еще раз, что все чартерные перелеты (charter flights) разрешены в независимости от цели полёта (туризм, коммерческая деятельность и тд.)”

Логично, что после двух столь конкретных ответов, мы приступили к работе, чтобы вдохнуть жизнь в туристическую отрасль, находящуюся на грани исчезновения. За считанные часы мы организовали возможность туристов отдохнуть в Турции, учитывая все меры предосторожности. Радость туристов была неподдельной, люди корректировали свои отпуска, доплачивали остаток стоимости путешествия. Наши сотрудники работали на пределе возможностей, чтобы предложить клиентам гибкие условия, чтобы все желающие могли бы отправиться в путешествие. Были произведены оплаты в отели и в авиакомпанию. Авиакомпания получила разрешения на вылет. Ещё в среду 30-го сентября казалось, что всё должно пройти без проволочек и 3-го октября наконец состоится первый в этом сезоне рейс в Турцию.