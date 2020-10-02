02.10.2020, 15:51

Чуда не произошло: чартерный рейс из Таллинна в Турцию отменили за сутки до вылета

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Чуда не произошло: чартерный рейс из Таллинна в Турцию отменили за сутки до вылета
Foto: Vallo Kruuser

Завтра утром из Таллинна должен был вылететь первый чартерный рейс в Турцию с 210 пассажирами на борту. Всего в октябре должно было состояться 9 таких рейсов, в общей сложности на турецкие курорты должны были отправиться 2000 жителей Эстонии. Однако завтрашний рейс все-таки отменили по вновь изменившимся правилам.

Обращение Tez Tour

Компания Tez Tour сообщила, что вчера, за считанные часы до вылета, их представители были вынуждены оповестить своих клиентов об отмене чартерных рейсов в Турцию из-за решения правительства. На своей странице в социальной сети Facebook Tez Tour опубликовал открытое обращение к премьер-министру Юрию Ратасу.

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“Уважаемый премьер-министр Г-н Юри Ратас

…Более 2000 эстоноземельцев целую неделю жили в радостном ожидании и понимании, что правительство Эстонской Республики в конце концов трезво оценило последствия запретов на авиаперелёты и готово открывать мир для путешествий. Мы все поверили, что под Вашим руководством эстонское правительство наконец поняло то, что большинство правительств ЕС осознало еще несколько месяцев назад, что закрытое на замок государство не является решением в борьбе с коронавирусом.

К сожалению, вчера за считанные часы до вылета мы вынуждены были сообщить туристам, что их надежда была напрасна. Отпуск отменяется, обещанное детям путешествие на каникулы не состоится. Так как выяснилось — эстонское правительство даёт слово и забирает его обратно. Меняет свои решения без какого-либо предупреждения в кулуарах кабинетов, и когда личные интересы удовлетворены, планы остальных их не касаются.

Никто не ставит под сомнение, что с вирусом надо бороться, но стоит обратить внимание на факты. Ни один турист, посетивший Крит или Кипр в рамках чартерной туристической поездки не привёз вирус в Эстонию. Безопасность туриста — приоритет для туроператора. Перед поездкой все обязаны заполнить анкету о состоянии здоровья. На курортах в отелях действуют протоколы безопасности. В самолете и в аэропортах все люди используют маски. Заболеваемость в Турции в два раза ниже чем в Эстонии.

Что в оправдание мы можем сказать нашим глубоко разочарованным клиентам? Начать следует с новости, которая и дала надежду на изменение ситуации. В статье, которая появилась на Delfi 23-го сентября говорилось о том, что правительство изменило свое решение о запрете на чартерные авиаперелеты, принятое ещё в мае, чтобы Юри Ратас и Урмас Рейнсалу смогли осуществить свой визит в Швецию.

Очень логичное и заслуживающее одобрения туристических компаний решение. В день публикации данной статьи мы сразу обратились в Министерство экономики и коммуникаций, действует ли разрешение на все чартерные авиаперелеты. В тот же день 23-го сентября мы получили ответ от директора отдела министерства, отвечающего за авиа и морские перевозки Тайво Линнамяги, в котором чёрным по белому было написано: “Подтверждаем, что все чартерные перелёты разрешены, начиная со вчерашнего дня”

Так как от правительства и ранее поступали противоречивые заявления, через два дня 25-го сентября, мы обратились в министерство с уточнением, правильно ли мы понимаем, что мы можем организовывать чартерные рейсы с целью отдыха в Грецию и Турцию. Очередной ответ от директора отдела авиа- и морских перевозок Министерства экономики и коммуникаций был чётким и конкретным.

“Подтверждаю еще раз, что все чартерные перелеты (charter flights) разрешены в независимости от цели полёта (туризм, коммерческая деятельность и тд.)”

Логично, что после двух столь конкретных ответов, мы приступили к работе, чтобы вдохнуть жизнь в туристическую отрасль, находящуюся на грани исчезновения. За считанные часы мы организовали возможность туристов отдохнуть в Турции, учитывая все меры предосторожности. Радость туристов была неподдельной, люди корректировали свои отпуска, доплачивали остаток стоимости путешествия. Наши сотрудники работали на пределе возможностей, чтобы предложить клиентам гибкие условия, чтобы все желающие могли бы отправиться в путешествие. Были произведены оплаты в отели и в авиакомпанию. Авиакомпания получила разрешения на вылет. Ещё в среду 30-го сентября казалось, что всё должно пройти без проволочек и 3-го октября наконец состоится первый в этом сезоне рейс в Турцию.

И вот надежды рухнули. Всё поменялось. Опять. Никто нас не оповещал, мы сами обнаружили, что правительство в тайне изменило постановление, дополнив его пунктом, что чартерные рейсы разрешены только в рамках ЕС. Это означает, что Турция, которая не является страной членом ЕС, одним росчерком пера оказалась в зоне запрета в тот момент, когда чемоданы туристов уже были упакованы, не говоря уже об осуществленных изменениях в планах и инвестициях, которые были для этого сделаны.

Как возможна такая путаница? Эстонское государство — это крупная бюрократическая компания, в которой решения руководителя не доходят до рядовых сотрудников слишком быстро, или это все же нечто большее? Зачем играть на чувствах тысяч людей и зачем вводить в заблуждение туристические компании, которые находятся в критическом экономическом состоянии? Зачем менять свои решения с разницей в несколько дней? Как могло случиться, что самые важные специалисты, то есть Тайво Линнамяги, начальник авиационно-морского департамента, ничего не знают об этих решениях? Как и по чьим экспертным оценкам правительство вообще принимает решения? Неужели ответы идут с потолка?

Вчера мы отправили некоторые из этих вопросов в Министерство экономики и коммуникаций. Ответ, полученный от Тайво Линнамяги, стоит опубликовать целиком: “Следует признать, что решением правительства были внесены поправки в предыдущие регуляции, касаемые прямых чартерных авирейсов в соответствии с упомянутым документом и ссылками в нем. Кроме того, было уточнено содержание ограничения: прямые рейсы в страны, не входящие в ЕС, были ограничены прямыми рейсами в список стран, согласованный на уровне ЕС. К сожалению, Турция не входит в число этих стран, и ваша интерпретация верна. Хочу также проинформировать вас, что на следующей неделе Правительство планирует обсудить вопросы, связанные с ограничениями полетов внутри Евросоюза. На данный момент мы не можем предсказать, в какую сторону пойдет обсуждение.

Вот и все. Решение принято. Почему именно такое решение объяснения нет. Посыл правительства чёток — смотрите сами, как справитесь с ситуацией и что вы будете делать с предоплаченными поездками, которые вы организовали после одобрения Министерства экономики и коммуникаций. Фактически это означает, что мы должны отменить поездки, возместить всем нашим туристам затраты и начать все с нуля, надеясь, что правительство наконец осознает ущерб, который оно наносит одному из самых важных секторов экономики Эстонии. Путешествия никуда не исчезают. Напротив, вместо безопасного прямого чартерного рейса туристы вынуждены использовать регулярные рейсы через Германию и Финляндию для того чтобы добраться в Турцию, что увеличивает риск заражения.

Назвав туризм жизненно важным сектором для экономики Эстонии, которому необходимо помочь, Юри Ратас и его правительство доказали на деле, насколько искренны и серьезны его слова”, написано в обращении Tez Tour.

Ответ министра

На это письмо Tez Tour, а также на критику туроператоров министр Таави Аас ответил: “Мы препятствуем массовому туризму, потому что это то, что весной принесло вирус в нашу страну”! По его словам, критика туроператоров по поводу запрета чартерных рейсов неуместна, так как правительство стремится любыми путями остановить распространение коронавируса в стране, и разрешения на отдельные полеты делаются только в важных и исключительных случаях.

“С середины мая мы пытались с правительством остановить распространение вируса, и в сочетании с другими ограничениями мы довольно удачно справились. Сейчас осень, количество заражений растет, мы не можем закрыть себя от другого мира, но должны учитывать, что вирус глобальный и устойчивый. Из этого также надо исходить, вводя ограничения на полеты. Самое главное — сохранить связи с соседними странами, где работают многие из жителей Эстонии”, — сказал Аас.

“Я понимаю, что туристические компании находятся в сложной ситуации. Мы пытались с правительством найти разумный подход к ограничению прямых рейсов, который позволил бы иметь необходимые связи, но при этом не допустил бы массового туризма, поскольку именно он принес весной вирус в нашу страну”, — добавил Аас.

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