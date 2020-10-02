02.10.2020, 15:51

Чуда не произошло: чартерный рейс из Таллинна в Турцию отменили за сутки до вылета

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Чуда не произошло: чартерный рейс из Таллинна в Турцию отменили за сутки до вылета
Foto: Vallo Kruuser

Завтра утром из Таллинна должен был вылететь первый чартерный рейс в Турцию с 210 пассажирами на борту. Всего в октябре должно было состояться 9 таких рейсов, в общей сложности на турецкие курорты должны были отправиться 2000 жителей Эстонии. Однако завтрашний рейс все-таки отменили по вновь изменившимся правилам.

Обращение Tez Tour


Компания Tez Tour сообщила, что вчера, за считанные часы до вылета, их представители были вынуждены оповестить своих клиентов об отмене чартерных рейсов в Турцию из-за решения правительства. На своей странице в социальной сети Facebook Tez Tour опубликовал открытое обращение к премьер-министру Юрию Ратасу.

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”…Около 2000 жителей Эстонии, от малышей до пожилых людей, целую неделю жили в радостном ощущении, что Эстонское правительство наконец-то трезво оценило последствия своей политики запретов полетов, и вновь открыло мир для путешествий. Мы все поверили, что под вашим руководством правительство Эстонии наконец осознало, как сделали несколько месяц назад большинство правительств стран Европейского союза, что строго закрытая страна не является решением экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Получается, что Эстонское правительство дает слово, а потом его сразу отзывает. В тишине правительственных кабинетов меняет свое решение без всякого уведомления, потому что, как только его личные интересы будут удовлетворены, планы всех остальных больше не касаются.

Никто не ставит под сомнение необходимость борьбы с вирусом, но следует учитывать и факты. Ни один из наших туристов, побывавших на Крите или Кипре, не занес вирус в Эстонию. Мы принимаем много мер предосторожности. Перед поездкой все заполняют анкету о состоянии здоровья. В гостиницах действуют различные протоколы безопасности. В самолете и в аэропортах люди находятся в масках. Заболеваемость в Турции вдвое ниже, чем в Эстонии”.

…23 сентября портал Delfi написал, что в связи с визитом Юри Ратаса и Урмаса Рейнсалу в Швецию правительство изменило свое майское решение, которое запрещало заказные рейсы, в том числе чартерные рейсы из Эстонию или в Эстонию.

Это очень логичное и долгожданное решение, поэтому в тот же день, когда была опубликована данная статья, мы направили запрос в Министерство экономики и коммуникаций и конкретно спросили, распространяется ли новая ситуация на все чартерные рейсы. В тот же день, 23 сентября, мы получили ответ от Тайво Линнамяги, начальника Департамента авиации и мореходства Министерства экономики и коммуникаций, где черным по белому говорилось: “Настоящим подтверждаем, что все чартерные рейсы разрешены со вчерашнего дня”.

Поскольку от правительства уже поступали различные сообщения, которые со временем менялись, два дня спустя, 25 сентября, мы снова спросили у Министерства, правильно ли мы понимаем, что теперь действительно можно организовывать чартерные рейсы в страны с низким уровнем заражения, такие как Греция и Турция. Ответ высшего чиновника Министерства экономики и коммуникаций снова был четким и конкретным: “Уверяю вас, что разрешены все заказные рейсы (charter flights), независимо от цели полета (туризм, коммерческая деятельность и т. д.) и в сообщениях Министерства есть отсылка к исключительным обстоятельствам, поскольку регулярные поездки в туристических целях правительством не одобряются, но поездки в безопасные страны с низким уровнем заражения (государство в целом, а не в конкретный район с низким уровнем заражения) прямыми рейсами разрешены с начала этой недели. В связи с предыдущей политикой правительства в отношении ограничений на полеты, в настоящее время мы не планируем широкой огласки разрешения чартерных рейсов”.

Понятно, что после двух таких конкретных ответов мы сразу же с большим энтузиазмом начали работать над тем, чтобы вдохнуть жизнь в туристический бизнес, находящийся на грани смерти. В считанные часы мы открыли для наших клиентов возможность полететь на отдых в Турцию, конечно же, безопасно соблюдая все требования, предотвращающие распространение вируса. Клиенты были очень рады, переоформили отпуска, оплатили путевки. Наши люди проделали очень большую работу, чтобы предоставить гибкие решения, чтобы каждый мог отправиться в путешествие. Со своей стороны мы заранее оплатили все отели и перелеты. Авиакомпания уже получила разрешение на полеты. Еще в среду, 30 сентября, казалось, все идет гладко, и 3 октября наш первый чартерный рейс отправится в Турцию.

Но потом все внезапно рухнуло. Все снова изменилось. Никто нас не проинформировал, но мы сами обнаружили, что правительству удалось тайно снова внести поправки в приказ министра экономики и инфраструктуры и добавить пункт о том, что ограничения не действуют только на чартерные рейсы в пределах Европейского союза. Это означает, что Турция, как страна, не входящая в ЕС, попала в список стран, куда летать нельзя в тот момент, когда у многих пассажиров уже были упакованы чемоданы, не говоря уже о реструктуризации и инвестициях, которые были сделаны для этой поездки.

Как возможна такая путаница? Эстонское государство — это крупная бюрократическая компания, где решения руководителя не доходят до рядовых сотрудников слишком быстро, или это все же нечто большее? Зачем играть на чувствах тысяч людей и зачем вводить в заблуждение туристические компании, которые уже работают на критической грани с точки зрения экономики? Зачем менять свои решения с разницей в несколько дней? Как могло случиться, что самые важные специалисты, то есть Тайво Линнамяги, начальник авиационно-морского департамента Министерство экономики и коммуникаций, ничего не знают об этих решениях? Как и на основании чьих экспертных оценок правительство вообще принимает решения? Неужели ответы идут с потолка?

Вчера мы отправили некоторые из этих вопросов в Министерство. Ответ, полученный от Тайво Линнамяги, стоит публикации: “Следует признать, что решением правительства были внесены поправки в предыдущие правила прямых рейсов в соответствии с упомянутым документом и ссылками в нем. Кроме того, было уточнено содержание ограничения: прямые рейсы в страны, не входящие в ЕС, разрешены только в соответствии с согласованным в Евросоюзе списком. К сожалению, Турция не входит в число этих стран, и ваша интерпретация верна. Хочу также проинформировать вас, что на новой неделе правительство планирует обсудить вопросы, связанные с ограничениями полетов внутри ЕС. На данный момент мы не можем предсказать, как пройдет обсуждение ”.

И это все. Решение было принято. Никто не объясняет, почему именно такое. Вся наша работа и планы по спасению, которые мы могли выполнить за считанные дни, были уничтожены безразличием правительства…. Фактически, это означает, что мы должны отменить наши поездки, вернуть деньги всем нашим клиентам и начать все с нуля, надеясь, что правительство наконец осознает ущерб, который оно наносит одному из целых секторов экономики Эстонии…. Необходимо учитывать, что путешествия никуда не исчезают. Напротив, вместо безопасного прямого чартерного рейса используются регулярные рейсы через Германию и Финляндию, что увеличивает риск заражения”, написано в обращении TEZ TOUR.

Ответ министра


На это письмо Tez Tour, а также на критику туроператоров министр Таави Аас ответил: “Мы препятствуем массовому туризму, потому что это то, что весной принесло вирус в нашу страну”! По его словам, критика туроператоров по поводу запрета чартерных рейсов неуместна, так как правительство стремится любыми путями остановить распространение коронавируса в стране, и разрешения на отдельные полеты делаются только в важных и исключительных случаях.

“С середины мая мы пытались с правительством остановить распространение вируса, и в сочетании с другими ограничениями мы довольно удачно справились. Сейчас осень, количество заражений растет, мы не можем закрыть себя от другого мира, но должны учитывать, что вирус глобальный и устойчивый. Из этого также надо исходить, вводя ограничения на полеты. Самое главное — сохранить связи с соседними странами, где работают многие из жителей Эстонии”, — сказал Аас.

“Я понимаю, что туристические компании находятся в сложной ситуации. Мы пытались с правительством найти разумный подход к ограничению прямых рейсов, который позволил бы иметь необходимые связи, но при этом не допустил бы массового туризма, поскольку именно он принес весной вирус в нашу страну”, — добавил Аас.

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