Чуда не произошло: чартерный рейс из Таллинна в Турцию отменили за сутки до вылета

Понятно, что после двух таких конкретных ответов мы сразу же с большим энтузиазмом начали работать над тем, чтобы вдохнуть жизнь в туристический бизнес, находящийся на грани смерти. В считанные часы мы открыли для наших клиентов возможность полететь на отдых в Турцию, конечно же, безопасно соблюдая все требования, предотвращающие распространение вируса. Клиенты были очень рады, переоформили отпуска, оплатили путевки. Наши люди проделали очень большую работу, чтобы предоставить гибкие решения, чтобы каждый мог отправиться в путешествие. Со своей стороны мы заранее оплатили все отели и перелеты. Авиакомпания уже получила разрешение на полеты. Еще в среду, 30 сентября, казалось, все идет гладко, и 3 октября наш первый чартерный рейс отправится в Турцию.

Но потом все внезапно рухнуло. Все снова изменилось. Никто нас не проинформировал, но мы сами обнаружили, что правительству удалось тайно снова внести поправки в приказ министра экономики и инфраструктуры и добавить пункт о том, что ограничения не действуют только на чартерные рейсы в пределах Европейского союза. Это означает, что Турция, как страна, не входящая в ЕС, попала в список стран, куда летать нельзя в тот момент, когда у многих пассажиров уже были упакованы чемоданы, не говоря уже о реструктуризации и инвестициях, которые были сделаны для этой поездки.