Чудеса Эстонии: остров, где посреди леса стоит единственная в стране бесплатная газовая горелка
Остров Прангли — одно из немногих мест в Эстонии, где был обнаружен природный газ. Здесь ему нашли весьма необычное применение, пишет Eesti Päevaleht.
Остров Прангли — одно из немногих мест в Эстонии, где был обнаружен природный газ. Здесь ему нашли весьма необычное применение, пишет Eesti Päevaleht.
Прангли — это ближайший к Таллинну эстонский остров с древними поселениями и неповторимой природой. Располагается он примерно в 10 км от полуострова Виймси.
Остров Прангли поднялся из моря примерно 3500 лет тому назад. Впервые он упоминается в летописях в 1387 году под названием Ранго. Позднее остров называли еще и Вранго (Wrangö) или Большой Врангель. Современное название используется с XIX века. Уже более 600 лет на Прангли всегда живут люди. Правда, сейчас жителей на острове уже не так много, как бывало раньше.
Одной из самых интересных достопримечательностей Прангли является так называемая газовая горелка, располагающаяся в юго-восточной части острова. Горелкой ее прозвали сами местные жители, хотя на самом деле это труба, вкопанная в землю, через которую на поверхность поступает природный газ. Рядом с трубой лежит сковородка для того, чтобы все желающие могли спокойно приготовить еду.
Однако стоит отметить, что запасов газа, образовавшегося здесь еще в доледниковый период в результате разложения растений и торфа, довольно мало. Газовые месторождения не могут покрыть даже потребности самого острова, что уж говорить о более крупных масштабах.
Нефть и природный газ искали на Прангли еще при Первой Эстонской Республике. В конце 1930 годов исследовательские работы спонсировал крупный предприниматель Борис Линде, которого тогдашние газеты называли эстонским Рокфеллером.
Кроме газовой горелки на острове есть и другие достопримечательности. Например, стоит посетить деревянную церковь Лаврентия, построенную в 1848 году, найти памятный знак погибшему пароходу Eestirand и огромный валун.
Несмотря на то, что традиционным занятием местных жителей всегда было рыболовство, в наши дни здесь все большую популярность приобретает работа в туристическом секторе. На Прангли есть кемпинги, ресторан, кафе и сувенирный магазин.
По словам Терье Лиллеокс, исполняющей обязанности старейшины острова, в летние месяцы все островитяне заняты обслуживанием туристов. “Для большинства местных жителей лето — время работы. Это, конечно, очень изматывает. Вся наша молодежь занимается туризмом, чтобы заработать на жизнь. Летом работаем, а осенью отдыхаем. Но даже те, кто не занимается туризмом, все равно в начале осени вздыхают с облегчением, ведь паромы снова ходят пустыми, а на острове царит тишина и спокойствие”, — сказала она. Терье стала старейшиной Прангли пять лет назад, хотя сейчас официально ее должность значится как “исполняющая обязанности старейшины острова”. Все из-за того, что на прошедших в феврале этого года выборах главы не смогли набрать кворума (52% зарегистрированного населения). Новые выборы состоятся уже в конце августа.
Во время первой Эстонской республики на острове проживало около 500 человек. В советское время остров считался закрытой пограничной зоной. На данный момент на Прангли постоянно проживают всего 70 человек. Правда, по данным регистра народонаселения, жителями острова числятся аж 206 человек, но большая часть из них — дачники, приезжающие на остров только в летние месяцы.
На острове расположены три деревни: Келназе, Идаотса и Ляэнеотса. В центральной части Прангли находятся магазин, школа и народный дом. В начале 2020 года в местной школе обучалось всего 6 учеников.
На острове работает своя спасательная команда, сформированная из волонтеров. Последний пожар случился весной, когда загорелся сарай. Кроме того, с апреля этого года на Прагли есть и отделение скорой помощи, где работают 5 человек, в том числе и исполняющая обязанности старейшины острова Терье Лиллеокс. Такие же отделения есть на Кихну, Рухну и Вормси.
“Сначала мы сомневались, надо ли нам это, ведь у нас есть свой медицинский пункт. К счастью, экстренных случаев не так много, вертолет прилетал два-три раза за год. Но за четыре последних месяца было 30 вызовов, а это для Прангли очень много”, — рассказывает она.
По мнению Терье, открытие станции скорой помощи было очень правильным решением. “Северо-Эстонская региональная больница хотела создать на острове все условия, чтобы была возможность решить проблемы на месте. Это было правильное решение, я очень довольна. У нас две смены. Одна смена длится неделю — ты должен в течение 7 дней быть готовым за 15 минут в любое время суток выехать на вызов”, — добавляет она.
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