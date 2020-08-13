Чудеса Эстонии: остров, где посреди леса стоит единственная в стране бесплатная газовая горелка

Прангли — это ближайший к Таллинну эстонский остров с древними поселениями и неповторимой природой. Располагается он примерно в 10 км от полуострова Виймси.

Остров Прангли поднялся из моря примерно 3500 лет тому назад. Впервые он упоминается в летописях в 1387 году под названием Ранго. Позднее остров называли еще и Вранго (Wrangö) или Большой Врангель. Современное название используется с XIX века. Уже более 600 лет на Прангли всегда живут люди. Правда, сейчас жителей на острове уже не так много, как бывало раньше.

Одной из самых интересных достопримечательностей Прангли является так называемая газовая горелка, располагающаяся в юго-восточной части острова. Горелкой ее прозвали сами местные жители, хотя на самом деле это труба, вкопанная в землю, через которую на поверхность поступает природный газ. Рядом с трубой лежит сковородка для того, чтобы все желающие могли спокойно приготовить еду.