Circle K призывает рекламировать на своих заправочных станциях возможности отдыха в Эстонии

“Застой в экономике, вызванный ограничениями в связи с коронавирусом, сильно повлиял на всех предпринимателей, в том числе на сельских малых предпринимателей, которые большую часть своего ежегодного оборота делают в летний период. Запуском проекта Circle K для местных общин, мы хотим внести свой вклад в развитие жизни в регионах и призвать всех наших потребителей отдавать предпочтение эстонским производителям и поставщикам услуг”, — сказала генеральный директор Circle K Кай Реало.

На заправочных станциях Circle K полного цикла установлены доски объявлений, на которых местные предприниматели могут публиковать для проезжающих информацию о местных услугах, рассказывать о достопримечательностях и публиковать объявления о продаже. “Например, мы будем рады увидеть на этих досках объявления местных домов отдыха, объявления о продаже фермерской продукции, а также информацию о достопримечательностях, которые могли бы увидеть находящиеся в дороге люди и которые в ином случае не оказались бы у них на пути. Мы хотим повысить уровень информированности у летних путешественников о разных местах Эстонии и побудить их потреблять местную продукцию, способствуя таким образом развитию предпринимательства в сельской местности”, — рассказала Реало.