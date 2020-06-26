Circle K призывает рекламировать на своих заправочных станциях возможности отдыха в Эстонии

Доски объявлений установлены на следующих заправочных станциях:
Харьюский уезд, Пеэтри
Харьюский уезд, Кейла
Харьюский уезд, Юри
Харьюский уезд, Виймси
Ида-Вируский уезд, Кохтла-Ярве
Йыхви, Тартуское шоссе
Йыхви, Таллиннское шоссе
Йыхви, Нарвское шоссе
Нарва, Кесклинн
Нарва, Линнапийри
Пярнумаа, Хяэдемеэсте
Пярну, Таллиннское шоссе
Пярну, Рижское шоссе
Пярну, Папинийду
Пярну, Юлейыэ
Ляэне-Вируский уезд, Хальяла
Раквере, Вяльявахи
Раквере, Няпи
Вильянди, Эндла
Вильянди, Леола
Раплаский уезд, Урге
Раплаский уезд, Мярьямаа
Выру, ул. Пикк
Выру, Кесклинна
Йыгеваский уезд, Муствеэ
Йыгеваский уезд, Адавере
Ярваский уезд, Аравете
Ярваский уезд, Мяо
Валгаский уезд, Валга
Пылваский уезд, Пылва
Хаапсалу, Ууэмыйза
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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