COVID-19: Европа вводит новые ограничения в ожидании второй волны

Вместе с тем Литва, открывшая границы для путешествий вместе с другими странами Балтии, ввела режим самоизоляции для тех, кто возвращается из мест с высоким уровнем распространения инфекции. Власти предупредили, что частные поездки за пределы страны лучше отменить, а президент Литвы Гитанас Науседа не исключил, что государству придется вернуться к вопросу о закрытии границ.
В Литве в последнее время существенно возросло количество новых случаев заболевания Covid-19. С середины июля число подтвержденных случаев заражения в день в Литве редко не превышало десяти, однако самый резкий рост был зафиксирован 24 июля, когда вирус был обнаружен у 26 человек. С начала пандемии, по официальным данным, число зараженных новым коронавирусом в стране превысило отметку в две тысячи человек.
Новая вспышка заболеваемости связана в основном с путешествиями. Так, с 1 июня в Литве было зарегистрировано в общей сложности 92 "привозных" случая Covid-19. Зараженные лица въехали или вернулись в Литву из разных стран, включая Беларусь, Великобританию, Ирландию, Казахстан, Кот-д'Ивуар, Оман, Польшу, Россию, Узбекистан, Украину, Францию и Швецию.
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