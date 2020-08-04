COVID-19: Европа вводит новые ограничения в ожидании второй волны

Англия

В Англии с 24 июля все посетители магазинов обязаны носить маски. Сотрудники магазинов могут отказать в обслуживании покупателям, не выполняющим это правило. Исключение сделано лишь для тех, кто не может носить маски по медицинским показаниям. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 100 фунтов.

Местные власти рекомендуют носить маски во всех общественных местах. С 15 июня в Англии пользоваться общественным транспортом, включая такси, можно исключительно в маске, а период обязательной самоизоляции для людей с симптомами Covid-19 с недавних пор увеличился с семи до десяти дней.

При этом в августе в Великобритании возобновят работу популярные лондонские музеи — музей естествознания (5 августа), музей Виктории и Альберта (6 августа), а также музей науки (19 августа). Власти надеются, что граждане ответственно подойдут к рекомендациям властей и помогут предотвратить вторую волну заражений.