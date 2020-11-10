10.11.2020, 15:15

Дела шли слишком хорошо. Известная гостиничная сеть прекращает работу в Laulasmaa SPA

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Hestia Hotel Laulasmaa
Hestia Hotel LaulasmaaFoto: Hestia Hotel Laulasmaa

Hestia Hotel Group стала заниматься спа-отелем в Лауласмаа с 2011 года, заключив десятилетний контракт. В будущем году срок действия этого договора заканчивается. Издание Ärileht выяснило, что же будет дальше.

“Изменения будут. Об этом известно уже давно. Владелец недвижимости не захотел продлевать договор. Мы бы предпочли и дальше сотрудничать с Лауласмаа”, — сказала генеральный директор гостиничной сети Каиса Майленд, подчеркнув, что изменения не связаны со сложностями нынешнего положения отрасли туризма.

Почему же контракт с известным гостиничным брендом не захотели продлить? Оказывается, дела в спа-отеле пошли настолько хорошо, что нынешний владелец хочет сам продолжить бизнес без посредников. “Руководство изъявило желание начать действовать самостоятельно. Мы подписали договор о передаче предприятия со всеми сотрудниками, — объясняет Майленд.

Стабильная прибыль в течение многих лет

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На данный момент спа-отелем Лауласмаа управляет Baltic Beach Holding OÜ, которая относится к Hestia Hotel Group. Крупнейшими владельцами предприятия являются Райт Лукас, Бо Микаэль Матиас Гранрот и Тапани Энсио Теэрихо. Baltic Beach Holding OÜ, как и сеть Hestia в целом, еще не представили отчет за 2019 год. Оборот компании, управляющей курортами Лауласмаа, в 2018 году составил 5,6 миллиона евро, а прибыль в течение многих лет оставалась стабильной на уровне 400 000 евро. По состоянию на конец сентября в Baltic Beach Holding работало 92 сотрудника. Годом ранее их было 131.

Владельцы — шведы

Недвижимость спа-отеля принадлежит Laulasmaa Invest OÜ, которая, в свою очередь, является частью шведской компании Eastate AB. Шведы купили этот курортный участок у бывшего владельца - East Capital - всего несколько лет назад.

Сложная история курорта

До того момента, как Hestia Hotel Group взяло все в свои руки, дела у Лауласмаа шли не очень хорошо. Какое-то время недвижимость принадлежала AS Fablio, владельцем которой был Тыну Лааг, один из учредителей Hansapank. Гостиницей же управляли дочерние компании AS Fablio - сначала Laulasmaa Hotellid OÜ, а потом Laulasmaa Resort. Но обе были признаны банкротами, а сама гостиница долгое время стояла закрытой. В конце 2010 года он был выставлен на аукцион, стартовая цена составила 96 миллионов эстонских крон.

East Capital и Hestia Hotel Group вдохнули в спа новую жизнь. Теперь же остается надеяться, что новый виток в истории Лауласмаа окажется еще более удачным.

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