Дела шли слишком хорошо. Известная гостиничная сеть прекращает работу в Laulasmaa SPA

“Изменения будут. Об этом известно уже давно. Владелец недвижимости не захотел продлевать договор. Мы бы предпочли и дальше сотрудничать с Лауласмаа”, — сказала генеральный директор гостиничной сети Каиса Майленд, подчеркнув, что изменения не связаны со сложностями нынешнего положения отрасли туризма.

Почему же контракт с известным гостиничным брендом не захотели продлить? Оказывается, дела в спа-отеле пошли настолько хорошо, что нынешний владелец хочет сам продолжить бизнес без посредников. “Руководство изъявило желание начать действовать самостоятельно. Мы подписали договор о передаче предприятия со всеми сотрудниками, — объясняет Майленд.

Стабильная прибыль в течение многих лет

На данный момент спа-отелем Лауласмаа управляет Baltic Beach Holding OÜ, которая относится к Hestia Hotel Group. Крупнейшими владельцами предприятия являются Райт Лукас, Бо Микаэль Матиас Гранрот и Тапани Энсио Теэрихо. Baltic Beach Holding OÜ, как и сеть Hestia в целом, еще не представили отчет за 2019 год. Оборот компании, управляющей курортами Лауласмаа, в 2018 году составил 5,6 миллиона евро, а прибыль в течение многих лет оставалась стабильной на уровне 400 000 евро. По состоянию на конец сентября в Baltic Beach Holding работало 92 сотрудника. Годом ранее их было 131.