Денег нет, туристов мало: Мальдивы начинают продажу островов

Хотя Мальдивы и открылись для туристов с 15 июля после четырехмесячного перерыва, “убыль” туристов все еще существенная. Если до закрытия границ в марте на островах отдыхали 382 760 туристов, последние данные Министерства туризма показывают, что с 15 июля по 28 октября на Мальдивы прибыло всего 37 468 туристов. Несмотря на это, министр туризма рассчитывает, что до конца 2020 года Мальдивы посетят 100 000 туристов, пишет TourProm.

В итоге Мальдивы начинают снова зарабатывать за счет продажи островов — как заявил министр экономического развития Файяз Исмаил, Мальдивы будут продавать новые острова для развития туристических курортов в течение следующего месяца. О том, что Министерство туризма выставит острова на торги, он сообщил, выступая в парламентском комитете, сформированном для рассмотрения предлагаемого государственного бюджета на 2021 год. При этом, по его словам, правительство планировало выставить на продажу 20 островов еще до пандемии COVID-19.