Департамент: не реагируйте на предложения туроператоров поехать в мае на зарубежные курорты
Департамент защиты прав потребителя предупреждает о вводящих в заблуждение предложениях туристических фирм, которые обещают забронировать рейс в зарубежные страны с мая. Например, на сайте фирмы Novatours можно найти предложение туристической поездки с вылетом 2 мая на турецкий курорт Анталия, пишет rus.err.ee.
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