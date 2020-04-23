Департамент: не реагируйте на предложения туроператоров поехать в мае на зарубежные курорты

Туроператор не дал радионовостям ERR устных объяснений, но в письменном ответе директор по маркетингу фирмы сообщил, что рейсы Novatorus приостановлены в соответствии с распоряжением правительства о чрезвычайном положении до 1 мая, а предложения на странице туроператора являются лишь ценовым индикатором.

“Здесь могут быть вводящие в заблуждение методы торговли, заключающиеся в том, что если продавцам известно о невозможности совершить рейс, то они должны удалить предложения со своего сайта, а не предлагать его людям”, — сказала руководитель отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яана Таэл, призывая людей к осторожности.