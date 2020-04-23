Департамент: не реагируйте на предложения туроператоров поехать в мае на зарубежные курорты
Департамент защиты прав потребителя предупреждает о вводящих в заблуждение предложениях туристических фирм, которые обещают забронировать рейс в зарубежные страны с мая. Например, на сайте фирмы Novatours можно найти предложение туристической поездки с вылетом 2 мая на турецкий курорт Анталия, пишет rus.err.ee.
Врач рассказал, убьет ли лето коронавирус
Кучук официально возглавил минское "Динамо"
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика