23.04.2020, 13:01

Департамент: не реагируйте на предложения туроператоров поехать в мае на зарубежные курорты


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Департамент: не реагируйте на предложения туроператоров поехать в мае на зарубежные курорты
Foto: Shutterstock, Shuttesrtock

Департамент защиты прав потребителя предупреждает о вводящих в заблуждение предложениях туристических фирм, которые обещают забронировать рейс в зарубежные страны с мая. Например, на сайте фирмы Novatours можно найти предложение туристической поездки с вылетом 2 мая на турецкий курорт Анталия, пишет rus.err.ee.

Туроператор не дал радионовостям ERR устных объяснений, но в письменном ответе директор по маркетингу фирмы сообщил, что рейсы Novatorus приостановлены в соответствии с распоряжением правительства о чрезвычайном положении до 1 мая, а предложения на странице туроператора являются лишь ценовым индикатором.

“Здесь могут быть вводящие в заблуждение методы торговли, заключающиеся в том, что если продавцам известно о невозможности совершить рейс, то они должны удалить предложения со своего сайта, а не предлагать его людям”, — сказала руководитель отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яана Таэл, призывая людей к осторожности.

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