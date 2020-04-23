23.04.2020, 12:30

Департамент: о чем нужно помнить, планируя путешествия на ближайшее будущее

 (3)
EST 3
Департамент: о чем нужно помнить, планируя путешествия на ближайшее будущее
Foto: Shutterstock

В связи с распространением коронавируса и введением чрезвычайного положения у многих местных жителей возникают вопросы относительно уже купленных на ближайшее время пакетных туров. Новости о снятии карантина или ослаблении ограничений в некоторых странах также поднимают вопрос о том, что следует учитывать, планирую летние путешествия.

Туристические поездки, запланированные на летние месяцы или через полгода, могут состояться в случае улучшения ситуации. Поэтому пока не стоит спешить с их отменой.

Однако Департамент защиты прав потребителей и технического надзора подчеркивает, что закон оставляет за клиентом право отказаться от поездки без уплаты дополнительных сборов (то есть полное возмещение средств), если в пункте назначения или в его непосредственной близости происходят неблагоприятные события, которые существенно влияют на перевозку пассажиров или их безопасное нахождение в этом месте. Кроме того, турист может расторгнуть договор с турфирмой, если в пункте назначения невозможно получить обещанные и прописанные в договоре услуги.

Читайте также:

“Возможная отмена чрезвычайного положения, к сожалению, не означает, что забронированные ранее поездки точно состоятся”, — сказала руководитель отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яана Таэль. Даже после снятия карантина во многих странах по-прежнему сохраняются всевозможные ограничения. Например, возобновление международного авиасообщения в Греции и Турции займет несколько недель, в каких-то странах действует запрет на передвижение между городами, в других — закрыты пляжи, музеи, достопримечательности и гостиницы, а где-то туристов могут посадить на карантин в течение 14 дней.

Если туроператор отменяет поездку, у клиента есть право потребовать полное возмещение платы за турпакет. Дополнительной компенсации за отмену поездки в данном случае не предусмотрено. Если стороны придут к общему соглашению, поездку можно перенести на более поздние сроки или заменить поездку на туристическую подарочную карточку, стоимость которой будет полностью соответствовать сумме, потраченной на турпакет (туроператор должен гарантировать ее действительность, а также тот факт, что клиент сможет воспользоваться подарочной карточкой в дальнейшем).

Департамент советует клиентам турфирм проявлять гибкость в поисках взаимовыгодных решений. “Мы получаем жалобы от жителей Эстонии, что туристические фирмы не возвращают потраченные на поездки деньги. Потребителей вводят в заблуждение, утверждая, что возможен только перенос дат поездки или замена на подарочную карточку”, — заявила Яана Таэль. Туристы должны получить необходимую информацию о всех возможных вариантах, чтобы затем сделать осознанный выбор.

Тем, кто уже начал планировать туристические поездки на ближайшее будущее, Департамент советует сначала дождаться отмены чрезвычайного положения в стране, а потом обязательно проверить текущую информацию о ситуации и возможностях путешествий в пункте назначения. Найти необходимую информацию можно на портале Министерства иностранных дел ReisiTargalt, на сайте Здравоохранения, а также на сайтах государственных учреждений той страны, которую вы планируете посетить. Кроме того, при покупке туристических путевок всю информацию должны предоставить и туроператоры. В случае, если появляются очевидные обстоятельства, не позволяющие путешествовать в ту или иную страну, турфирмы должны опубликовать эту информацию на своих веб-сайтах, а также изменить имеющиеся коммерческие предложения.

Читайте также: