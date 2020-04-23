Департамент: о чем нужно помнить, планируя путешествия на ближайшее будущее

Туристические поездки, запланированные на летние месяцы или через полгода, могут состояться в случае улучшения ситуации. Поэтому пока не стоит спешить с их отменой.

Однако Департамент защиты прав потребителей и технического надзора подчеркивает, что закон оставляет за клиентом право отказаться от поездки без уплаты дополнительных сборов (то есть полное возмещение средств), если в пункте назначения или в его непосредственной близости происходят неблагоприятные события, которые существенно влияют на перевозку пассажиров или их безопасное нахождение в этом месте. Кроме того, турист может расторгнуть договор с турфирмой, если в пункте назначения невозможно получить обещанные и прописанные в договоре услуги.

“Возможная отмена чрезвычайного положения, к сожалению, не означает, что забронированные ранее поездки точно состоятся”, — сказала руководитель отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яана Таэль. Даже после снятия карантина во многих странах по-прежнему сохраняются всевозможные ограничения. Например, возобновление международного авиасообщения в Греции и Турции займет несколько недель, в каких-то странах действует запрет на передвижение между городами, в других — закрыты пляжи, музеи, достопримечательности и гостиницы, а где-то туристов могут посадить на карантин в течение 14 дней.