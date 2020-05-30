30.05.2020, 10:01

Департамент рекомендует воздержаться от покупки турпакетов у двух эстонских компаний

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Департамент рекомендует воздержаться от покупки турпакетов у двух эстонских компаний
Scanpix, AFP By-line:JAIME REINA

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) предостерегает жителей Эстонии от услуг туристических фирм AS Fix Ideed Estonia и Estlanka OÜ, которые не смогли доказать наличие финансовых гарантий, пишет Kasulik.

15 мая 2020 Департамент инициировал рассмотрение дела об использовании залога турфирмы AS Fix Ideed Estonia (регистрационный номер: 10892910). По данным Департамента, данная туристическая компания не может выполнить свои обязательства перед путешественниками в силу своей неплатежеспособности. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Полученные от туристов заявления показали, что клиентов AS Fix Ideed Estonia периодически просили оплатить пакетные туры через компанию Estlanka OÜ.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит подать заявление на возврат денежных средств всех, кто приобрел турпакеты у фирмы AS Fix Ideed Estonia, но, согласно выставленному счету, оплатил услуги фирме Estlanka OÜ.

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По состоянию на 29 мая AS Fix Ideed Estonia не предоставило Департаменту данных о действующем залоге. Каждый туроператор несет ответственность за то, чтобы его финансовые гарантии были в любой момент достаточными для возвращения туристов из путешествий, а также для возврата платы за поездку или покрытия стоимости неиспользованной подарочной карточки. Поскольку данные туристические компании не доказали наличие необходимого залога, Департамент советует воздержаться от покупки турпакетов у AS Fix Ideed Estonia и Estlanka OÜ.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит туристов, купивших путевки в турфирме Fix Ideed Estonia, но не получивших должных услуг, написать заявление о возврате денежных средств. Для подачи заявления нужно заполнить соответствующую форму, подписать ее и отправить не позднее 14 июня 2020 года по электронной почте reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу Endla 10a, 10142 Tallinn. Форму для заявления можно найти ЗДЕСЬ.

Кроме того, 25.05.2020 Департамент признал неплатежеспособной еще одну эстонскую турфирму - Kumari Reisid (регистрационный номер: 10951423). По данным Департамента, эта туристическая компания также не может выполнять свои обязательства перед путешественниками в силу отсутствия денежных средств. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.

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