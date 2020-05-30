Департамент рекомендует воздержаться от покупки турпакетов у двух эстонский компаний

15 мая 2020 Департамент инициировал рассмотрение дела об использовании залога турфирмы AS Fix Ideed Estonia (регистрационный номер: 10892910). По данным Департамента, данная туристическая компания не может выполнить свои обязательства перед путешественниками в силу своей неплатежеспособности. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Полученные от туристов заявления показали, что клиентов AS Fix Ideed Estonia периодически просили оплатить пакетные туры через компанию Estlanka OÜ.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит подать заявление на возврат денежных средств всех, кто приобрел турпакеты у фирмы AS Fix Ideed Estonia, но, согласно выставленному счету, оплатил услуги фирме Estlanka OÜ.

По состоянию на 29 мая AS Fix Ideed Estonia не предоставило Департаменту данных о действующем залоге. Каждый туроператор несет ответственность за то, чтобы его финансовые гарантии были в любой момент достаточными для возвращения туристов из путешествий, а также для возврата платы за поездку или покрытия стоимости неиспользованной подарочной карточки. Поскольку данные туристические компании не доказали наличие необходимого залога, Департамент советует воздержаться от покупки турпакетов у AS Fix Ideed Estonia и Estlanka OÜ.