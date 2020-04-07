Департамент статистики: В феврале в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов, чем в прошлом году

Услугами предприятий по размещению воспользовались 121 000 зарубежных туристов, что по сравнению с февралем 2019 года на 9% больше. Преобладающая часть зарубежных гостей, или 46% прибыли из Финляндии, 13% — из России и 10% — из Латвии. Численность туристов из России увеличилась по сравнению с прошлым годом на пятую часть, из Финляндии и Латвии туристов было больше на 7% и 4% соответственно.

Преобладающая часть туристов из-за рубежа приезжала в Эстонию на отдых, часть совершала рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Зарубежные гости провели в Эстонии 234 000 ночей, что в сравнении с февралем прошлого года на 13% больше. Туристы предпочитали останавливаться на ночлег в Харьюском, Пярнуском и Тартуском уездах.

Услугами предприятий по размещению воспользовались 112 000 жителей Эстонии и провели в них 180 000 ночей. Численность путешествующих по стране жителей увеличилась в сравнении с февралем прошлого года на 3%, а число их ночёвок выросло на 5%. Большинство внутренних туристов находилось на отдыхе, а четверть совершали рабочую поездку. Наиболее популярным местом остановки вновь стал Харьюский уезд, далее следуют Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды.