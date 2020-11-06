Департамент статистики: в сентябре эстонские гостиницы недосчитались половины туристов

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, три четверти клиентов предприятий по размещению были местными туристами и четверть — зарубежные туристы. “Количество зарубежных туристов в предприятиях по размещению составило только пятую часть от прошлогоднего уровня, и несмотря на то, что численность местных туристов увеличилась, общее количество размещенных туристов снизилось на 48%”, — отметила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению останавливалось 116 000 местных туристов, которые провели в них 196 000 ночей. По сравнению с сентябрем прошлого года местных туристов было на 10% больше, а число их ночевок увеличилось на 11%. Преобладающая часть местных туристов останавливалась в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды.

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В предприятиях по размещению останавливалось 38 000 зарубежных туристов, что на 80% меньше, чем в сентябре прошлого года. Из них большинство, или 16 000 гостей прибыли из Финляндии, 6 000 — из Латвии и 3 000 — из Литвы. Финских туристов в предприятиях по размещению было на 72% меньше, чем годом ранее, туристов из Латвии и Литвы — на 55% меньше из каждой. Всего гости провели в Эстонии 89 000 ночей, что на 76% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Наибольшая часть зарубежных туристов предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды.