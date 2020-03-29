Департамент защиты прав потребителей: лучше перенести туристическую поездку, а не требовать возврата предоплаты

По словам эксперта по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ, хотя люди имеют право попросить возврат предоплаты, Департамент рекомендует им перенести поездку на другую дату или взять подарочную карту.

“Тем не менее, напоминаем туристическим компаниям, что для того, чтобы использовать эти меры [перенос поездок, подарочные карты], у туристической компании должны быть гарантийные деньги, которые это обеспечивают”, — добавила она.

“Даже если рейсы отменены, авиакомпании в настоящее время не возвращают полученные от туристических компании деньги, они сделают это по истечении неизвестного периода времени. Турфирмы не сидят с деньгами клиентов в своих офисах, они делают предоплаты, и если клиенты массово в короткий период времени захотят вернуть свои деньги, то это на самом деле очень тяжело”, — объяснила руководитель Союза турфирм Марианн Лугус, почему они обратились к людям за такой просьбой.