“Держите в себе”: японцам запретили кричать на аттракционах

Японские власти отличились оригинальным способом борьбы с пандемией коронавируса, который снова начал захватывать страну в результате снятия ограничений. Вместо того чтобы закрыть стадионы и парки развлечений, в Японии выпустили ряд странных рекомендаций, которые должны соблюдать желающие провести время в этих местах. Например, посетителям парка аттракционов Фудзи-Кью Хайлэнд, расположенного в 70 км от Токио у подножия горы Фудзияма, который открылся после карантина 1 июня, запретили кричать на американских горках, а футбольным болельщикам, которых на стадионы пускают с 11 июля в ограниченном количестве, — выкрикивать слова поддержки игрокам, а также безобидно размахивать шарфиками и хлопать в ладоши, сообщает Gazeta.ru.

По мнению японских чиновников, это убережет граждан от распространения инфекции. Однако сами японцы такие рекомендации расценили как трудновыполнимые: съехать с американской горки и не открыть рот от страха, по их словам, невозможно. Особенно если речь идет о двухкилометровой горке, названной в честь известной японской горы Фудзияма высотой почти в 4 тыс. метров, видом на которую могут любоваться посетители аттракциона. Если, конечно, у них хватит смелости съехать с него с открытыми глазами, ведь скорость спуска с горки высотой в 70 метров достигает 130 км/ч. Впервые запущенный в 1996 году, аттракцион Фудзияма считался самым высоким и быстрым в мире.