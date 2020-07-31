“Держите в себе”: японцам запретили кричать на аттракционах

“Если люди нарушат эти правила, нам придется сделать им выговор, — пояснил Сатоши Курода, представитель популярной японской футбольной команды Симидзу С-Палс в интервью The Guardian. — Мы все еще продумываем, как именно будем наказывать провинившихся фанатов”.
Болельщики все-таки могут приносить большие растяжки и баннеры, чтобы выставлять их на обозрение фанатов команды-соперника и выражать игрокам свою поддержку, уточнил Курода. Однако ими ни в коем случае нельзя размахивать. “Это рискованно, так как фанаты рано или поздно войдут в раж и им захочется так сделать, — оценил ситуацию представитель футбольного клуба. — Мы понимаем их чувства, но правила объясняют на входе, когда они проносят их”.
Администрация клуба не хочет разгонять фанатов, но предостерегает, что если правила будут нарушены, то придется применить самые строгие санкции и даже, вероятно, перестать пускать болельщиков на стадион.
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