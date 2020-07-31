31.07.2020, 11:02

“Держите в себе”: японцам запретили кричать на аттракционах


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“Держите в себе”: японцам запретили кричать на аттракционах
Scanpix, AFP, KAZUHIRO NOGI

В Японии, где снова поднялась волна заражений COVID-19, выпустили необычные рекомендации, призванные снизить распространение инфекции. Так, японцам посоветовали держать рты закрытыми во время катания на американских горках, а футбольным фанатам — не выкрикивать слова поддержки игрокам. Спасут ли такие меры от коронавируса

Японские власти отличились оригинальным способом борьбы с пандемией коронавируса, который снова начал захватывать страну в результате снятия ограничений. Вместо того чтобы закрыть стадионы и парки развлечений, в Японии выпустили ряд странных рекомендаций, которые должны соблюдать желающие провести время в этих местах. Например, посетителям парка аттракционов Фудзи-Кью Хайлэнд, расположенного в 70 км от Токио у подножия горы Фудзияма, который открылся после карантина 1 июня, запретили кричать на американских горках, а футбольным болельщикам, которых на стадионы пускают с 11 июля в ограниченном количестве, — выкрикивать слова поддержки игрокам, а также безобидно размахивать шарфиками и хлопать в ладоши, сообщает Gazeta.ru.

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По мнению японских чиновников, это убережет граждан от распространения инфекции. Однако сами японцы такие рекомендации расценили как трудновыполнимые: съехать с американской горки и не открыть рот от страха, по их словам, невозможно. Особенно если речь идет о двухкилометровой горке, названной в честь известной японской горы Фудзияма высотой почти в 4 тыс. метров, видом на которую могут любоваться посетители аттракциона. Если, конечно, у них хватит смелости съехать с него с открытыми глазами, ведь скорость спуска с горки высотой в 70 метров достигает 130 км/ч. Впервые запущенный в 1996 году, аттракцион Фудзияма считался самым высоким и быстрым в мире.

Чтобы поддержать посетителей в их стараниях сдерживать крики и доказать, что это возможно, администрация парка выпустила видеоролик, на котором двое пожилых сотрудников парка съезжают с горки с невозмутимым видом и каменным лицом, не проронив ни звука, следуя рекомендации “держать эмоции в себе”.

Парк Фудзи-Кью также запустил в соцсетях кампанию под хэштегом #Mao (серьезное лицо по-японски), предлагая посетителям поучаствовать в конкурсе на самое строгое лицо. Для участия необходимо разместить видео, на котором будет запечатлена молчаливая поездка с серьезным видом, на лице при этом должна быть надета маска.

Победитель получает приз — бесплатный билет в парк вне очереди. Правда, получается, чтобы выиграть приз, нужно все-таки побывать в парке за деньги и в очереди отстоять.

Такая акция вряд ли спасет от коронавируса, а скорее, только привлечет еще больше посетителей и без того популярных аттракционов, которые за время карантина недосчитались доходов от туризма. Так что забавная стратегия больше смахивает на маркетинговый ход, чем на заботу об эпидемиологической безопасности.

Посетителей, однако, новые правила посещения аттракционов не радуют, рассказал The Guardian представитель парка. Соблюдать их тем не менее придется всем желающим пощекотать нервы и покататься на аттракционах в других парках — носить маску обязательно нужно и в токийском Диснейленде, и в парке Universal Studios в Осаке, которые открылись после карантина в конце июня — начале июля. Там также действуют ограничения на распитие алкогольных напитков и количество посетителей.

Еще хуже придется футбольным фанатам, решившим пойти на матч любимой команды после карантина. Такая возможность появилась у японцев в середине июля. Однако насладиться матчем в полной мере у болельщиков вряд ли получится: им запрещено всячески выражать свои эмоции из соображений эпидемиологической безопасности.

Нельзя выкрикивать слова поддержки, размахивать флажком и аплодировать.

“Если люди нарушат эти правила, нам придется сделать им выговор, — пояснил Сатоши Курода, представитель популярной японской футбольной команды Симидзу С-Палс в интервью The Guardian. — Мы все еще продумываем, как именно будем наказывать провинившихся фанатов”.

Болельщики все-таки могут приносить большие растяжки и баннеры, чтобы выставлять их на обозрение фанатов команды-соперника и выражать игрокам свою поддержку, уточнил Курода. Однако ими ни в коем случае нельзя размахивать. “Это рискованно, так как фанаты рано или поздно войдут в раж и им захочется так сделать, — оценил ситуацию представитель футбольного клуба. — Мы понимаем их чувства, но правила объясняют на входе, когда они проносят их”.

Администрация клуба не хочет разгонять фанатов, но предостерегает, что если правила будут нарушены, то придется применить самые строгие санкции и даже, вероятно, перестать пускать болельщиков на стадион.

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