DFDS поменяла паромы на шведской и финской линиях

По словам директора линий DFDS Эстония-Швеция и Эстония-Финляндия Пеэтера Оясаара, в новые паромы вмещается в два раза больше пассажиров. “Выход на линию новых судов позволяет предложить еще более удобную поездку и более широкий выбор услуг на борту как для частных пассажиров, так и для водителей. Спрос на перевозку товаров и пассажиров постоянно изменяется, и мы оптимизируем соответственно и свой флот в Балтийском море”, — сказал Оясаар.

Паром Sirena Seaways вмещает 600 пассажиров. На судне есть магазин, ресторан буфет-типа, ресторан à la carte, бар, кафе, детский уголок и каюты класса Commodore с отдельной зоной отдыха. Паром Patria Seaways предназначается для 260 пассажиров. На судне работают: магазин, бар, ресторан буфет-типа, ресторан à la carte и детская игровая комната.

Sirena Seaways сменит ранее обслуживающий линию Палдиски-Капельшер паром Optima Seaways в следующее воскресенье, 28 июня. Patria Seaways с 8 июля придет на смену парома Sailor, обслуживая не только шведское направление, но и линию Палдиски-Ханко.

Судоходная компания DFDS как на линии Эстония-Швеция, так и на эстонско-финском направлении осуществляла поездки на основании обычного графика и в период чрезвычайного положения, обусловленного COVID-19, обеспечивая и перевозку грузов, и ограниченного количества пассажиров, у которых были уважительные причины для поездки. “Мы постоянно следим за ситуацией и со своей стороны делаем все, чтобы оберегать здоровье как наших работников, так и пассажиров. На новых, более крупных судах, для пассажиров будет обеспечена достаточная социальная дистанция и на паромах ежедневно производится чистка и дезинфекция общественных зон”, — пояснил Оясаар.