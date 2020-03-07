Директор Estravel: в туризме начались тяжелые времена

В Estravel всегда кипит работа. “Когда сотрудники нашего офиса в Сиднее заканчивают работу и расходятся по домам, в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии только начинается новый рабочий день. Когда мы заканчиваем, на работу спешат наши коллеги в американском Финиксе. Кроме того, в Тарту у нас есть круглосуточный центр обслуживания клиентов”, — заявила Анне Самлик, которая надеется, что тяжелые времена скоро закончатся и в туризме начнется новый этап подъема. “Я не знаю, сколько еще по времени продержится паника из-за коронавируса”

Как сейчас обстоят дела в туристическом секторе?

Мы только начинаем ощущать последствия кризиса, вызванного распространением коронавируса. Но, по всей вероятности, это будет носить продолжительный характер. Не могу предсказать, что будет дальше и чем все закончится. Но, как известно, туристический сектор первым взял на себя удар из-за распространения этого опасного заболевания. Пострадали все: авиакомпании, судоходные и автобусные фирмы, гостиницы, туроператоры, рестораны. Многие просто потеряли работу, ведь в некоторых странах туризм — это главный источник доходов в стране. Доля туризма в ВВП Эстонии, например, составляет 8%