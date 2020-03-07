Директор Estravel: в туризме начались тяжелые времена(2)
По словам руководителя туристической фирмы Estravel Анне Самлик, после любых темных туч всегда выходит солнце, но в сфере туризма на данный момент очень много проблем, пишет Ärileht.
По словам руководителя туристической фирмы Estravel Анне Самлик, после любых темных туч всегда выходит солнце, но в сфере туризма на данный момент очень много проблем, пишет Ärileht.
В Estravel всегда кипит работа. “Когда сотрудники нашего офиса в Сиднее заканчивают работу и расходятся по домам, в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии только начинается новый рабочий день. Когда мы заканчиваем, на работу спешат наши коллеги в американском Финиксе. Кроме того, в Тарту у нас есть круглосуточный центр обслуживания клиентов”, — заявила Анне Самлик, которая надеется, что тяжелые времена скоро закончатся и в туризме начнется новый этап подъема. “Я не знаю, сколько еще по времени продержится паника из-за коронавируса”
Как сейчас обстоят дела в туристическом секторе?
Мы только начинаем ощущать последствия кризиса, вызванного распространением коронавируса. Но, по всей вероятности, это будет носить продолжительный характер. Не могу предсказать, что будет дальше и чем все закончится. Но, как известно, туристический сектор первым взял на себя удар из-за распространения этого опасного заболевания. Пострадали все: авиакомпании, судоходные и автобусные фирмы, гостиницы, туроператоры, рестораны. Многие просто потеряли работу, ведь в некоторых странах туризм — это главный источник доходов в стране. Доля туризма в ВВП Эстонии, например, составляет 8%
Когда Estravel реально почувствовал влияние коронавируса?
Первый раз мы столкнулись с этим в начале года, как только в Китае обнаружили этот вирус и прекратилось авиасообщение с материковой частью этой страны. Этот регион особо популярен среди бизнес-клиентов. Мы стали следить за ситуацией и сравнивать показатели прошлого года: сколько мы продали сейчас, а сколько год назад. На данный момент продажи упали на 50%. Это очень много! Сложно сказать, что будет дальше и куда все это в итоге приведет, но такой большой спад продаж наблюдается всю текущую неделю. Мы отслеживаем отдельно статистику по корпоративных и частным клиентам.
И среди каких туристов продажи упали больше всего?
После вспышки коронавируса в Китае большие корпорации ввели запрет на поездки по этому направлению. Кто-то полностью запретил поездки в Китай, а кто-то только в отдельные регионы. Отменены были групповые брони для крупных международных фирм, всевозможные конференции, выставки и собрания.
Помимо этого, влияние коронавируса ощущается и на внутреннем туризме. Так, например, в Эстонии была отменена назначенная на апрель большая встреча-конференция. Крупные фирмы, заказывающие подобные мероприятия, смотрят на проблему в более долгой перспективе, а запреты на поездки носят длительный характер.
Последнее время, как только в эстонских СМИ появилась рекомендация по возвращении из поездок две недели провести дома, наши частные клиенты тоже стали аннулировать свои бронирования. Житель Эстонии не может себе позволить одну неделю отдыхать, а две недели сидеть дома на карантине без зарплаты. Поэтому продажи сразу упали на 50% как среди бизнес-клиентов, так и частников. Я думаю, что это только начало. Будет еще хуже…
В Estravel тоже?
Я не хочу концентрироваться на проблеме, а хочу найти решение. Расчеты сделаны. У нас нет других вариантов. Мы стараемся сделать все возможное, что от нас зависит. Мы пережили много кризисов: теракты 11 сентября, предыдущий экономический кризис, извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль…Много всего было. Я себе обещала, что перед тем, как что-то еще случится, я должна успеть выйти на пенсию. Но кризис из-за коронавируса разразился раньше назначенного срока.
Это было предсказуемо или нет?
Конечно, мы понимали, что влияние от распространения коронавируса будет, но мы не думали, что спад продаж будет таким быстрым и таким значительным. Прошлый экономический кризис в Эстонии, произошедший на фоне общего мирового экономического напряжения, развивался медленно, постепенно давая о себе знать. Это дало нам необходимое время для подготовки и анализа ситуации. Кризис, связанный, например, с терактами 11 сентября тоже моментально нанес сильный удар по туризму. Но благодаря новым мерам обеспечения безопасности, которые ввели довольно быстро во всем мире, выход из кризиса не заставил себя долго ждать. После нарушения авиасообщения в Европе в 2010 году, вызванного извержением вулкана в Исландии и выброса облака вулканического пепла, нашей главной задачей было доставить эстонских туристов обратно домой. Это тоже был кризис, но абсолютно другой по своему характеру. Сейчас же ежедневно мы наблюдаем падение продаж на 50%, и я не знаю, как долго это будет продолжаться.
Вы ввели антикризисное управление и сократили расходы?
Да, антикризисное руководство компанией уже введено. Все возможные расходы сокращены. Стараемся не тратить на то, что не представляется чрезвычайно необходимым. Кроме средств дезинфекции — сейчас это крайне важно. По практику могу сказать, если случается кризис, то первое, на чем экономят — это путешествия. Поэтому мы и приняли первый удар на себя. Второе, на чем обычно экономят — всевозможные курсы, тренировки и кружки.
Практикуется ли в Estravel уменьшение заработной платы работникам в связи с кризисной ситуацией?
Да. У нас превосходная команда. Во время прошлого экономического кризиса мы договорились с сотрудниками о снижении заработной платы во избежание массовых увольнений. Если мы восстановим продажи, то и зарплата станет прежней. В таких ситуациях надо всегда критически подходить к статье расходов. К сожалению, это реальность. Многое станет понятно по результатам продаж ближайших недель.
У Estravel есть много бюро за пределами Эстонии. Там тоже чувствуется влияние кризиса, вызванного распространением коронавируса?
В Австралии сейчас спокойнее всего. В Эстонии, Латвии и Литве все развивается по одинаковому сценарию, так как везде доля бизнес-клиентов довольна большая. Поэтому все решения, которые мы принимаем в связи с кризисной ситуацией, в отношении стран Балтии идентичные. Наш финский офис обслуживает только частных клиентов — там спад тоже есть, но не такой большой.
Может ли так случиться, что в результате кризиса жители Эстонии все больше станут путешествовать по стране?
Вполне. На этой неделе, например, у нас идет СПА-кампания. Если уходит иностранный турист, его может заменить местный житель.
Как Estravel закончил прошлый год?
2019 год выдался довольно успешным. В среднем абсолютно каждый день в году мы отправляли в путешествие 787 клиентов. За год наши туристы посетили 182 страны. Да и вообще, если говорить о прошлом годе, он был удачным в области туризма.
Какой заказ в Estravel можно назвать самым необычным?
Необычными у нас считаются путешествия в такие экзотические страны, как Королевство Эсватини, Буркина-Фасо, Папуа-Новая Гвинея и Вануату. Организация таких поездок сильно отличается от обычных путешествий, но заниматься такими малоизученными туристическими направлениями очень интересно. И сложно. Я помню, как однажды одна семья забронировала у нас экскурсионный тур в Токио, но в один прекрасный момент решила включить в эту поездку еще и посещение оперного театра в Сиднее.
Влияет ли рост средней заработной платы на то, в какие места люди едут и сколько готовы тратить на путешествия?
Конечно, рост зарплат приносит деньги в туристический сектор. Это можно видеть по показателям прошлого года. Если до этого, среднестатистический житель Эстонии мог позволить себе отдыхать только один раз в год, то по данным прошлого года, количество поездок увеличилось до 2 раз. За год средняя стоимость авиабилетов на душу населения упала на один евро и составила 356 евро. 75% проданных билетов было на рейсы европейских авиакомпаний
Покупая у вас авиабилеты, клиенты еще что-то заказывают? Например, гостиницу? Или предпочитают самостоятельно искать варианты проживания?
Это в значительной степени зависит от самого клиента. Люди, которые считают, что им не нужна помощь турфирмы, и они в состоянии самостоятельно организовать свое путешествие, должны владеть определенными навыками. В этом наше преимущество, так как мы этим занимаемся каждый день и являемся настоящими профессионалами в данной сфере. Бронируя все самостоятельно, клиент сам несет за все ответственность. А покупая тур у нас, он перекладывает эту ответственность на менеджера и чувствует себя более спокойно. Кроме того, индивидуальные путешественники могут совершить какие-то ошибки при бронировании, изменить которые позднее уже нельзя. Нам известны случаи, когда, к примеру, пассажира не пускали на посадку в самолет из-за одной неправильно указанной в бронировании буквы в фамилии. И туристу пришлось экстренно покупать новый билет по текущей цене. В случае бронирования в турфирме, ответственность за подобные случаи полностью лежит на менеджере, и клиенту не приходится переплачивать.
Жители Эстонии предпочитают покупать турпутевку заранее, как немцы или голландцы, или все-таки ждут горящих предложений “последней минуты”?
Мы все очень разные, поэтому есть как те, кто ждет до последнего, и те, кто уже сейчас планирует свой отпуск будущей зимой. Бывает, что приходят туристы и говорят: “Хочу улететь уже завтра!” В таких случаях предлагаем поездки в те страны, где не нужна виза. К счастью, таких мест очень много.
Изменились ли предпочтения местных жителей за последние 10 лет?
Ни для кого не будет сюрпризом, если я скажу, что большинство предпочитает те места, где тепло и светит солнце. Но так как у нас снега последнее время нет, то более часто стали запрашивать и поездки по зимним направлениям. Летом в основном жители Эстонии отдыхают на многочисленных европейских курортах. Зимой — Египет, Дубай и Азия. В Таиланд так часто десять лет назад не летали — тогда это было довольно дорого. Сейчас же Таиландом никого не удивишь. Кроме того, все больше летают на отдых во Вьетнам, Австралию, США. Очень популярными стали также круизы по Карибскому морю.
Другая группа — тематические туры. Выбор направления, как правило, также обусловлен климатическими условиями, солнцем или возможностями активного отдыха — есть ли экскурсии, дегустации или какие-то культурные или спортивные мероприятия.
А как планировать отпуск на горнолыжных курортах? Ведь никогда не угадаешь, будет снег или нет?
Вообще я надеюсь, что у нас не часто будут такие зимы, как была в этом году. Но даже несмотря на это, снега было достаточно на севере Финляндии, Швеции и Норвегии. Наши люди ездили туда кататься на лыжах. Профессионалы же отправляют в горы. Поэтому зимний отдых всегда можно организовать.
Какие изменения наблюдаются во внутреннем туризме?
Если мы говорим о туристах, которые приезжают в Эстонию, то прежде всего надо отметить рост числа азиатских путешественников. Хотя больше всего туристов, как и прежде, приезжает к нам из соседних стран.
Больше становится и гостей из Японии, которые стараются за довольно короткий период времени посетить несколько государств. У нас была одна группа из Японии, которых очаровала местная дымовая сауна. Сначала они немного боялись и стеснялись, но потом их оттуда невозможно было вытащить. В японской прессе эстонская дымовая баня довольно хорошо разрекламирована, о ней знают и часто включают в экскурсионные программы. Единственное, они не могут понять и принять, что баню надо топить часов восемь. Японские туристы думают, что они приедут в любой момент, купят билет и сразу же попадут в хорошо натопленную сауну.
Много ли дохода от круизных туристов?
Почему-то принято считать, что круизные туристы не тратят в Эстонии денег. Тратят! И еще как! Им же устраивают экскурсии, вывозят за пределы Таллинна — например, в Лахемаа. Туристы покупают сувениры, ходят в рестораны и кафе. А мы еще жалуемся, что их так много в Старом городе.
Что вы думаете о развитии территории вокруг Горхолла? Смогут ли Таллиннская горуправа, Tallink и Infostar организовать там успешный конференц-центр?
Если нет предложения, то нет и спроса. Если у нас будет хороший конференц-центр, у нас появятся новые бизнес-клиенты. Больше всего денег государству приносит как раз конференц-туризм. Я буду очень рада, если Tallink сделает инвестиции в этом направлении. Я верю, что все будет тогда сделано на высоком уровне. Это нам крайне необходимо.
Важно также, чтоб бизнес-турист прибывал в Таллинн прямым рейсом или, на худой конец, с одной пересадкой, а не с двумя или тремя. Если ситуация с коронавирусом отразится на авиарейсах в Эстонию, то мы потеряем как частных путешественников, так и бизнес-клиентов. Я не представляю, что будет, если авиасообщение станет еще хуже.
Налаживание авиасообщения вообще должно быть приоритетом нашего правительства. Я надеюсь, что скоро все наладится в этом направлении. К счастью, у нас есть хороший и исправно функционирующий аэропорт. Против нас только два обстоятельства — географическое расположение и количество местных жителей.
Какого прямого рейса в Эстонии большее всего не хватает?
Прямого рейса с аэропортом Лондон Хитроу. Если вы посмотрите на утренний рейс авиакомпании Finnair Таллинн-Хельсинки, то увидите, что большинство пассажиров летят с пересадкой как раз в этот аэропорт Великобритании. Несказанно жалко, что жители Эстонии не оценили открытую British Airways прямую линию Таллинн — Лондон Хитроу, и авиакомпания была вскоре вынуждена ее закрыть. Наверное, виной тому не самое удачное время в расписании полетов.
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