Директор турфирмы: Я просыпаюсь ночью и машинально начинаю считать доходы и расходы. Сколько это будет продолжаться?

У Меэли (42 года) и ее супруга есть небольшая турфирма. До коронакризиса их основными клиентами были иностранные туристы. По словам Меэли, сейчас ее беспокоит не возможность заразиться опасным вирусом, а всевозможные ограничения и сопутствующие факторы, такие как экономический спад, возможный переход детей на дистанционное обучение и общая финансовая ситуация в семье. “Оборот нашего семейного бизнеса упал до нуля, и перспективы на будущее чрезвычайно мрачные, потому что люди перестали строить планы. Мне кажется, никто уже ничего не ждет и ни о чем не мечтает. Ведь о каких путешествиях может идти речь, когда поездки отменяются одним легким движением руки”, — говорит Меэли.

“Часто я просыпаюсь ночью и начинаю машинально считать доходы и расходы. Как оплачивать детские кружки? Как закончить ремонт? Как оплачивать счета? Как долго мы будем так жить? Что произойдет, если мы потеряем нашу работу? Много ночей было потрачено на такие мысли, которые, конечно, ни к чему не привели”, - делится переживаниями Меэли.