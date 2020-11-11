Директор турфирмы: Я просыпаюсь ночью и машинально начинаю считать доходы и расходы. Сколько это будет продолжаться?

Даже с ограничениями люди справляются по-разному — одни испытывают сильный стресс и хотят непременно поругаться или поссориться с кем-то, другие легче переносят ситуацию. “На самом деле есть огромное количество возможностей для отдыха и душевного равновесия, и люди, находящиеся в поисках решения из сложившейся ситуации, активно эти варианты используют.
“Очень плохо, когда жизнь кажется скучной и бедной только потому, что запрещены массовые развлечения и отдых за границей. Увидеть и испытать как можно больше в разных частях мира — не одна из главных потребностей процветающего общества. Если подумать, путешествие — не жизненно важное занятие”.
Как перехитрить отчаяние
Психолог Аита Кеэрберг считает, что не стоит класть все яйца в одну корзину. “Мы должны знать, что жить в этом мире безопасно. Во времена кризисов, особенно длительных кризисов, вера может сильно пострадать”. Именно тогда, по мнению психолога, очень важно внедрить то, что помогает создавать и поддерживать вашу систему личной безопасности. “Многие люди не могут смириться с этой нестабильной ситуацией. Однако человек может сказать себе, что он будет сопротивляться, что он ищет решения, не сдается, не жалеет себя и не понижает моральный дух других”, — говорит Кеэрберг. “Вы можете начать верить голосу своего разума, который говорит, что плохие времена пройдут. Это не позволит отчаянию взять верх. Беспокойство никого не спасло от плохого и не принесло достатка в дом. Это только отнимает силы”.
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