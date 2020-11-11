11.11.2020, 07:00

Директор турфирмы: Я просыпаюсь ночью и машинально начинаю считать доходы и расходы. Сколько это будет продолжаться?


Кристина Тракс
EST
Директор турфирмы: Я просыпаюсь ночью и машинально начинаю считать доходы и расходы. Сколько это будет продолжаться?
Photo by Christian Dubovan on Unsplash

Коронавирус не только причиняет страдания и беспокойство тем, кто болеет, но так или иначе влияет на всех нас. Кто-то обеспокоен финансовыми вопросами и потерей работы, кто-то в панике смотрит новости, а кто-то опасается, что на свободу, которую вернули после “коронавирусной весны”, снова будут наложены ограничения, пишет Kasulik.

У Меэли (42 года) и ее супруга есть небольшая турфирма. До коронакризиса их основными клиентами были иностранные туристы. По словам Меэли, сейчас ее беспокоит не возможность заразиться опасным вирусом, а всевозможные ограничения и сопутствующие факторы, такие как экономический спад, возможный переход детей на дистанционное обучение и общая финансовая ситуация в семье. “Оборот нашего семейного бизнеса упал до нуля, и перспективы на будущее чрезвычайно мрачные, потому что люди перестали строить планы. Мне кажется, никто уже ничего не ждет и ни о чем не мечтает. Ведь о каких путешествиях может идти речь, когда поездки отменяются одним легким движением руки”, — говорит Меэли.

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“Часто я просыпаюсь ночью и начинаю машинально считать доходы и расходы. Как оплачивать детские кружки? Как закончить ремонт? Как оплачивать счета? Как долго мы будем так жить? Что произойдет, если мы потеряем нашу работу? Много ночей было потрачено на такие мысли, которые, конечно, ни к чему не привели”, - делится переживаниями Меэли.

Все устали от коронавируса

Как рассказывает Меэли, умом она понимает, что когда-нибудь весь этот кошмар непременно закончится и наступят благоприятные времена, но только при одной мысли о нынешней ситуации у нее сразу же повышается давление. По ее словам, даже если появляется какой-то заказ, чувство радости или воодушевления все равно полностью отсутствует — Меэли только и думает о том, как жить дальше и что произойдет, если работа совсем закончится. “Я не могу успокоиться. Это очень утомительно и действительно влияет на отношения между людьми. Меня настолько переполняет умственное напряжение, что я больше не могу получать удовольствие от общения с детьми. Я легко раздражаюсь и чувствую себя виноватой. Нет легкости в жизни”, — добавляет она.

“Если весной мы с супругом надеялись, что, может быть, к осени все наладится, то теперь мы оба эмоционально устали и не видим выхода из ситуации. Когда я узнаю об очередных ограничениях, сразу возникает тревога или гнев. Мы не особо следим за новостями, но информация в любом случае дойдет до вас, даже если вы не подписаны ни на одну газету и не смотрите “Актуальную камеру”.

В помощи нуждаются не только заразившиеся коронавирусом


По словам психолога Аиты Кеэрберг, хорошо, что многие начинают задумываться о психологических последствиях коронакризиса. “В противном случае у тех, кто несет ответственность за благополучие людей, сложится впечатление, что помощь и поддержка нужна только заразившимся этим вирусом. Очень часто психическое здоровье в расчет не берется”, — говорит она. “Многих людей ситуация, длившаяся несколько месяцев, действительно повергла в стресс. Одно дело сопереживать и беспокоиться о тех, кто заражается и болеет, а другое — справиться с изменениями, которых никогда ранее не было, с чем мы еще не сталкивались и к чему не были готовы”.
Конечно, перемены в жизни вызывают стресс, особенно когда нет ресурсов, чтобы пережить трудные времена. “Многие испытали тяжелую психотравму, на восстановление которой может потребоваться много времени. Нервное напряжение вызывает беспокойство и депрессию, явными признаками которых являются чувство безнадежности и утраты радости в жизни”, — утверждает Кеэрберг.

Даже с ограничениями люди справляются по-разному — одни испытывают сильный стресс и хотят непременно поругаться или поссориться с кем-то, другие легче переносят ситуацию. “На самом деле есть огромное количество возможностей для отдыха и душевного равновесия, и люди, находящиеся в поисках решения из сложившейся ситуации, активно эти варианты используют.

“Очень плохо, когда жизнь кажется скучной и бедной только потому, что запрещены массовые развлечения и отдых за границей. Увидеть и испытать как можно больше в разных частях мира — не одна из главных потребностей процветающего общества. Если подумать, путешествие — не жизненно важное занятие”.

Как перехитрить отчаяние


Психолог Аита Кеэрберг считает, что не стоит класть все яйца в одну корзину. “Мы должны знать, что жить в этом мире безопасно. Во времена кризисов, особенно длительных кризисов, вера может сильно пострадать”. Именно тогда, по мнению психолога, очень важно внедрить то, что помогает создавать и поддерживать вашу систему личной безопасности. “Многие люди не могут смириться с этой нестабильной ситуацией. Однако человек может сказать себе, что он будет сопротивляться, что он ищет решения, не сдается, не жалеет себя и не понижает моральный дух других”, — говорит Кеэрберг. “Вы можете начать верить голосу своего разума, который говорит, что плохие времена пройдут. Это не позволит отчаянию взять верх. Беспокойство никого не спасло от плохого ​​и не принесло достатка в дом. Это только отнимает силы”.

К сожалению, в тяжелые времена всегда приходят плохие мысли и переживания, но их нужно перехитрить и заставить действовать. “Я знаю, что многие мечтают и верят, что кризис пройдет. Но теперь мы можем получать больше радости от того, что считали само собой разумеющимся”, — добавляет психолог.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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