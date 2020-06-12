Для кого и как Евросоюз откроет свои границы с 1 июля

Из-за пандемии COVID-19 Еврокомиссия предложила продлить запрет на въезд в ЕС для граждан из третьих стран до 30 июня, а с 1 июля начать открывать внешние границы, но не со всеми странами. Свои рекомендации на этот счет Еврокомиссия представила в четверг, 11 июня.

Вначале Шенген, затем внешние границы ЕС

По замыслу Еврокомиссии, с 15 июня должны снять все ограничения на путешествия внутри Шенгенской зоны. “Вслед за отменой контроля на внутренних границах ЕС, мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля”, — заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йоханссон, представляя рекомендации Еврокомиссии.

Впрочем, из-за того, что во многих странах за пределами ЕС ситуация с COVID-19 существенно хуже, Евросоюз будет открывать свои внешние границы постепенно. “На данном этапе общее снятие ограничений на необязательные поездки в зону ЕС+ невозможно”, — отмечается в рекомендациях Еврокомиссии. Так называемая “зона ЕС+” включает в себя 26 стран Евросоюза, входящих в Шенгенскую зону, а также четыре ассоциированных с Шенгеном государства: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.