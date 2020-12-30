Для въезда в Латвию нужно будет сдать тест на Covid-19

По ее словам, такое решение с высокой долей вероятности будет принято в среду на заседании правительства. Будет установлен переходный период, потому что не во всех странах эти тесты есть в достаточном количестве.

Также в среду будет решаться вопрос, что делать с пассажирскими перевозками в Великобританию. Для этого вопрос должен быть согласован с Литвой и Эстонией. Сейчас тем пассажирам, которые прибывают из Великобритании, тест делается в аэропорту, поскольку, возможно, в Великобритании у них не было такой возможности.