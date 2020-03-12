12.03.2020, 11:05
До 1 мая в Эстонию не будут впускать круизные суда
Из-за коронавируса круизные суда не будут впускать в порты Эстонии до 1 мая, пишет rus.err.ee.
Из-за коронавируса круизные суда не будут впускать в порты Эстонии до 1 мая, пишет rus.err.ee.
Такое решение в четверг приняло правительство страны.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, разработать соответствующее постановление должно будет Министерство экономики и коммуникаций.
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