12.03.2020, 11:05

До 1 мая в Эстонию не будут впускать круизные суда


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До 1 мая в Эстонию не будут впускать круизные суда
Foto: Aleksandra Valner, Delfi

Из-за коронавируса круизные суда не будут впускать в порты Эстонии до 1 мая, пишет rus.err.ee.

Такое решение в четверг приняло правительство страны.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, разработать соответствующее постановление должно будет Министерство экономики и коммуникаций.

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