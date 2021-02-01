Добро пожаловать: Грузия полностью отменила ограничения на международные авиарейсы. Как попасть туда из Эстонии?

"Решением Межведомственного координационного совета, изменены правила пересечения воздушной границы Грузии для граждан иностранных государств", — заявил ранее журналистам директор Агентства гражданской авиации Грузии (GCAA) Леван Каранадзе.
Согласно обновленным регуляциям, иностранным гражданам при предъявлении документа, подтверждающего проведение полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, будет разрешен въезд в Грузию без необходимости проходить обязательный 12-дневный карантин.
При этом глава GCAA отметил, что граждане из США, стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Бахрейна и Катара смогут попасть в Грузию без прививок от COVID-19, но им нужно будет предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и на третий день пребывания в стране сделать аналогичный тест. В таком случае им не надо будет соблюдать самоизоляцию.
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