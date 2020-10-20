“Дом выглядит как кладбище”: почему в Петербурге с “довлатовского дома” сняли таблички с именами репрессированных(4)
С дома № 23 на улице Рубинштейна по настоянию нескольких жильцов сняли таблички с именами репрессированных ленинградцев.
С дома № 23 на улице Рубинштейна по настоянию нескольких жильцов сняли таблички с именами репрессированных ленинградцев.
В Санкт-Петербурге с дома № 23 на улице Рубинштейна сняли 16 табличек с именами жертв политических репрессий, которые в нем жили, пишет Meduza со ссылкой на “Фонтанку”.
Таблички на фасаде разместили по инициативе проекта “Последний адрес”. Его основатель, журналист Сергей Пархоменко сказал изданию, что управляющая компания сняла таблички из-за писем от трех жильцов дома, которые “не смогли смириться с существованием табличек”.
По словам проживающего в доме Кирилла Полысаева, таблички висели “не совсем законно”: “Размещение требует согласия собственников, а их просто не спросили”. Как добавил собеседник “Фонтанки”, аргументом против табличек у жильцов было также то, что их “слишком много, и дом выглядит как кладбище”. “Фонтанка” не указывает, был ли Полысаев одним из тех, кто жаловался в управляющую компанию.
“Мы не против, но согласуйте. Вот 100% согласия добьются — тогда без проблем, — сказала изданию „противница установки табличек“ по имени Дина. — Я [согласия] не дам”.
Пархоменко утверждает, что установку табличек с жильцами согласовывали. “В доме на Рубинштейна была старшая по дому, с которой мы были на связи, и она брала на себя организацию согласований. К сожалению, она переехала”, — пояснил журналист в разговоре с “Фонтанкой”.
Он уточнил, что жильцы дома “решат судьбу табличек” на общем собрании. В управляющей компании “Фонтанке” сказали, что попробуют поговорить с недовольными и вернуть таблички, когда закончится ремонт здания.
Как пишет “Бумага”, петербургские муниципальные депутаты готовят по поводу демонтажа табличек обращение в заксобрание города.
РБК добавляет, что в городе уже были “попытки снимать отдельные таблички”. Так, в 2018-м на них жаловался бывший помощник депутата Виталия Милонова Александр Мохнаткин. В том же году петербургский градостроительный комитет счел таблички “незаконными”, сообщал РБК, и “отнес случаи их установки к административным правонарушениям”.
Дом № 23 на Рубинштейна называют “довлатовским домом”: писатель Сергей Довлатов жил там с 1944 по 1975 год. “Фонтанка” пишет, что дом стал одним из первых в Петербурге, где в 2015 году появились таблички с именами жертв репрессий. В разных городах России проект “Последний адрес”, по словам Пархоменко, установил уже тысячу таких памятных знаков.
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