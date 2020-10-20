“Дом выглядит как кладбище”: почему в Петербурге с “довлатовского дома” сняли таблички с именами репрессированных

В Санкт-Петербурге с дома № 23 на улице Рубинштейна сняли 16 табличек с именами жертв политических репрессий, которые в нем жили, пишет Meduza со ссылкой на “Фонтанку”.

Таблички на фасаде разместили по инициативе проекта “Последний адрес”. Его основатель, журналист Сергей Пархоменко сказал изданию, что управляющая компания сняла таблички из-за писем от трех жильцов дома, которые “не смогли смириться с существованием табличек”.

У нас во Владимирском по улице Рубинштейна 23 с Довлатовского дома сняли 16 памятных табличек памяти сталинских... Опубликовано Ксенией Лавровой Воскресенье, 18 октября 2020 г.

По словам проживающего в доме Кирилла Полысаева, таблички висели “не совсем законно”: “Размещение требует согласия собственников, а их просто не спросили”. Как добавил собеседник “Фонтанки”, аргументом против табличек у жильцов было также то, что их “слишком много, и дом выглядит как кладбище”. “Фонтанка” не указывает, был ли Полысаев одним из тех, кто жаловался в управляющую компанию.