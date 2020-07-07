Дубай вновь открывает границы для туристов. Но пускают только при наличии отрицательного теста на коронавирус

При этом все пребывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В случае если результат будет положительным, туристов направят на 14-дневный карантин.



Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, смогут вернуться в Дубай начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.