07.07.2020, 11:30

Дубай вновь открывает границы для туристов. Но пускают только при наличии отрицательного теста на коронавирус


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Дубай вновь открывает границы для туристов. Но пускают только при наличии отрицательного теста на коронавирус
Photo by Christoph Schulz on Unsplash

Дубай со вторника вновь начинает принимать иностранных туристов, сообщили власти эмирата.

При этом все пребывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В случае если результат будет положительным, туристов направят на 14-дневный карантин.


Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, смогут вернуться в Дубай начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.

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