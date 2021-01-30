"Душа нараспашку", смертники, хуторяне: что думают жители Латвии о других народах

Латыши чуть реже, но все равно очень активно оценивают русских как открытых и дружелюбных. В то же время про русских бытует немало негативных стереотипов: каждый третий упомянул “желание поддерживать своих” и “навязывать свою культуру другим”.

Разные русские. Участники фокус-групп старались разделять латвийских русских и российских. В основе этого деления был латвийский акцент в языке, особое отношение к происходящему в Латвии и другая шкала ценностей. Часто утверждалось, что русское мышление хоть и отличается от латышского, но оно узнаваемо и понятно. Например, участница русской фокус-группы Юлия из Даугавпилса обрисовала это так: “Вот мы русские, но если мы едем в Россию, мы больше не русские, потому что у нас есть акцент”.

Марина из Каугури поясняет различия идентичности у разных поколений латвийских русских: “Я всегда говорю, что я не русская, а русскоговорящая. В отношении к российским русским я немного русофоб. Мои родители называют меня фашисткой. После трех с половиной лет жизни в Москве мое отношение к тем русским радикально изменилось ”. Латвийские русские в той или иной мере считают себя лояльными Латвии и ощущают прочную связь с местным культурным пространством. Их принадлежность к Латвии намного сильнее, чем к России, подчеркивают исследователи.