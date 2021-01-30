"Душа нараспашку", смертники, хуторяне: что думают жители Латвии о других народах
Среди русских не распространено мнение, что латыши навязывают другим свою культуру или как-то особо поддерживают "своих". Среди латышей каждый третий согласен с таким стереотипом о русских. Те и другие считают, что доминировать во всем стремятся американцы, но латыши более позитивно смотрят на представителей Штатов, живущих в Латвии. А больше всего негативных стереотипов у латвийского общества — о мусульманах и ромах. К таким выводам пришли авторы исследования Института философии и социологии ЛУ "Межкультурные стереотипы и предубеждения в Латвии".
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