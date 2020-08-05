Два круизных лайнера уже вторую неделю стоят близ Таллинна. Что случилось?

В начале прошлой недели в Таллиннском порту Vanasadam пришвартовались лайнеры Aidaaura и Aidacara немецкой круизной компании Aida. Но на борту не было ни одного пассажира, так как главной целью захода кораблей в эстонскую столицу стала заправка топливом и пополнение продовольственных запасов для экипажа. Изначально предполагалось, что круизные суда простоят в Таллинне всего день или два, после чего продолжат свой путь по Балтийскому морю.

Но спустя неделю лайнеры по-прежнему можно увидеть в эстонской столице. Правда, сейчас они уже не в порту, а стоят на якоре посередине Таллиннского залива.

По словам руководителя отдела коммуникации и маркетинга Таллиннского порта Сирле Арро, так как из-за коронавируса большинство круизов этим летом отменено, суда ищут подходящее место, где можно стоять и ждать лучших времен. По ее заверениям, лайнеры простоят близ Таллинна еще как минимум 2-3 недели, пока не будет принято новое решение. При этом, если суда стоят не у причала, какого-либо дохода для порта нет. “Мы получаем прибыль только в тех случаях, когда происходят смены экипажа и для ее организации нужна помощь более мелких судов, или когда на причале происходит пополнение запасов, как это было на прошлой неделе”, — добавила она.