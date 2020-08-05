Два круизных лайнера уже вторую неделю стоят близ Таллинна. Что случилось?

Совсем недавно в Таллиннский порт для дозаправки и пополнения продовольствия для экипажа зашли два круизных лайнера. Изначально говорилось, что корабли простоят в порту всего лишь два дня, после чего продолжат свой путь. Однако прошла неделя, а круизные суда по-прежнему стоят на рейде прямо посередине Таллиннского залива, пишет Ärileht.
В начале прошлой недели в Таллиннском порту Vanasadam пришвартовались лайнеры Aidaaura и Aidacara немецкой круизной компании Aida. Но на борту не было ни одного пассажира, так как главной целью захода кораблей в эстонскую столицу стала заправка топливом и пополнение продовольственных запасов для экипажа. Изначально предполагалось, что круизные суда простоят в Таллинне всего день или два, после чего продолжат свой путь по Балтийскому морю.
Но спустя неделю лайнеры по-прежнему можно увидеть в эстонской столице. Правда, сейчас они уже не в порту, а стоят на якоре посередине Таллиннского залива.
По словам руководителя отдела коммуникации и маркетинга Таллиннского порта Сирле Арро, так как из-за коронавируса большинство круизов этим летом отменено, суда ищут подходящее место, где можно стоять и ждать лучших времен. По ее заверениям, лайнеры простоят близ Таллинна еще как минимум 2-3 недели, пока не будет принято новое решение. При этом, если суда стоят не у причала, какого-либо дохода для порта нет. “Мы получаем прибыль только в тех случаях, когда происходят смены экипажа и для ее организации нужна помощь более мелких судов, или когда на причале происходит пополнение запасов, как это было на прошлой неделе”, — добавила она.
Круизные лайнеры встали на якорь в Таллиннском заливе по разрешению Центра морского надзора при Департаменте полиции и погранохране, поскольку это связано с соблюдением правил пограничного режима.
Согласно комментариям Департамента водный путей, для смягчения последствий кризиса, вызванного распространением коронавируса, с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года все суда временно освобождены от уплаты морского сбора. “Все суда, независимо от размеров, типа и флага, освобождены от дополнительных сборов за прохождение водных путей. Данные послабление действует как для судов, заходящих в порт, так и для тех, кто остается на рейде”, — уточнила руководитель отдела коммуникаций Департамента водный путей Мадле Пуусепп.
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