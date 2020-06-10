EAS установит для туристов 200 станций для дезинфекции рук по всей Эстонии
Центр развития туризма EAS планирует обустроить в Эстонии около 200 специальных станций для дезинфекции рук, сообщает Forte.
Центр развития туризма EAS планирует обустроить в Эстонии около 200 специальных станций для дезинфекции рук, сообщает Forte.
Все места будут обозначены брендом Visit Estonia. Планируются, что специальные станции для дезинфекции рук будут установлены в портах, на железнодорожных и автобусных станциях, в крупных гостиницах и вблизи основных туристических достопримечательностей.
“Наша цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности и предложить туристам хорошее и привлекательное решение для дезинфекции рук”, — сказала сотрудник EAS Кристийна Кястик.
EAS рассчитывает установить подобные санитарные станции до сентября 2021 года. Места будут обозначены вывеской “Stay safEST”.
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