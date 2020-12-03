EasyJet вводит плату за использование багажных полок

Изменения в базовом тарифе вступят в силу с 10 февраля. С этой даты пассажиры должны будут дополнительно заплатить, если захотят оставить вещи на багажной полке в самолете. Альтернативные варианты — сдать сумку в багажный отсек (тоже платно) или оставить под креслом, находящимся впереди. При этом ручная кладь должна быть объемом 45х36х20 сантиметров, сообщает портал 34travel.me.

Бесплатно оставлять багаж на полках смогут участники программы лояльности easyJet, те, кто выберет более дорогой тариф или платные места. Сколько будет стоить услуга, пока неизвестно.