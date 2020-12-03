EasyJet вводит плату за использование багажных полок
Британский лоукостер easyJet решил ввести новый сбор с пассажиров: за использование багажных полок. В компании говорят, чтобы “сократить время посадки”.
Британский лоукостер easyJet решил ввести новый сбор с пассажиров: за использование багажных полок. В компании говорят, чтобы “сократить время посадки”.
Изменения в базовом тарифе вступят в силу с 10 февраля. С этой даты пассажиры должны будут дополнительно заплатить, если захотят оставить вещи на багажной полке в самолете. Альтернативные варианты — сдать сумку в багажный отсек (тоже платно) или оставить под креслом, находящимся впереди. При этом ручная кладь должна быть объемом 45х36х20 сантиметров, сообщает портал 34travel.me.
Бесплатно оставлять багаж на полках смогут участники программы лояльности easyJet, те, кто выберет более дорогой тариф или платные места. Сколько будет стоить услуга, пока неизвестно.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Будьте осторожны при ношении медмасок! Не делайте ошибок
Российский ученый рассказал, когда закончится эпидемия КОВИД
Вскрытие тела Марадоны: результат удивил даже бывалых врачей
Вскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомов