Ecolines начинает рейсы из Риги в Прагу

Автобусы будут ходить каждый день с остановками в Паневежисе, Вильнюсе, Каунасе, Белостоке, Варшаве, Вроцлаве и Градце-Кралове.

Из Риги в Прагу автобус будет отбывать в 18:00, из Праги в Ригу — в 12:30.

На маршруте Ecolines в Прагу будут курсировать двухэтажные автобусы “Setra S 431”, оснащенные мультимедийными устройствами, бесплатным интернетом, туалетом и кондиционерами.