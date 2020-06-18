18.06.2020, 08:30
Ecolines начинает рейсы из Риги в Прагу
Теперь до столицы Чехии можно добраться на автобусе.
Теперь до столицы Чехии можно добраться на автобусе.
Автобусы будут ходить каждый день с остановками в Паневежисе, Вильнюсе, Каунасе, Белостоке, Варшаве, Вроцлаве и Градце-Кралове.
Из Риги в Прагу автобус будет отбывать в 18:00, из Праги в Ригу — в 12:30.
На маршруте Ecolines в Прагу будут курсировать двухэтажные автобусы “Setra S 431”, оснащенные мультимедийными устройствами, бесплатным интернетом, туалетом и кондиционерами.
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