Ecolines запускает автобусные рейсы из Санкт-Петербурга в Ригу, но не для всех

Как пояснили в компании, отправиться в Латвию смогут лишь определенные категории граждан. Это прежде всего люди с видом на жительство либо те, кто едет к близким родственникам, а также некоторые работники и специалисты. “По прибытии в Латвию или возвращении в Россию действуют карантинные ограничения, связанные с COVID-19”, — предупреждает перевозчик.

По словам директора по маркетингу ООО “Амрон” (юрлицо латвийской Ecolines в России) Андрея Волкова, пассажирам могут отказать в посадке при отсутствии документов, подтверждающих право на пересечение границы, деньги за билет при этом возвращают. До российской границы пассажиров везет один автобус, дальше пункты пропуска они проходят пешком, а на латвийской стороне их встречает другой автобус. Если человек получает отказ в пересечении границы, его могут отвезти обратно. Как отмечает Волков, по сути это вывозные рейсы для тех, кто не мог по тем или иным причинам вернуться в Европу и Латвию в частности во время пандемии.