Едем на Аэгна! На острове начинается новый сезон
На входящем в состав района Кесклинн острове Аэгна идут последние приготовления к началу нового сезона, который стартует 1 июня.
На входящем в состав района Кесклинн острове Аэгна идут последние приготовления к началу нового сезона, который стартует 1 июня.
Сегодня работники Управы района Кесклинн ознакомились с готовностью инфраструктуры острова к приему гостей и продвижением международного проекта эко-островов.
“Мы хотели своими глазами посмотреть на готовность к сезону туристического инвентаря, такого как площадки для костров и навесы для проведения досуга. Мы также осмотрели маршрут планируемой походной тропы и познакомились с условиями работы спасательной команды. Осталось завершить еще некоторые небольшие работы, но в целом остров Аэгна готов к летнему сезону”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Начиная с понедельником возобновляется регулярное сезонное судовое сообщение с островом, которое в этом году продлится до 27 сентября. На остров будет ходить паром “Веста”, который отходит с причала Горхолла (бывший причал Linda liin). Билеты и дополнительную информацию можно найти на домашней страничке AS Kihnu Veeteed https://veeteed.com
Управа района Кесклинн представляет город Таллинн в проекте Евросоюза “Экологические острова — Urban Eco Islands”, в рамках которого на острове Аэгна воплощают жизнь решения для экологического туризма. Проект продлится до 31 марта 2021 года и затрагивает также финской остров Васиккасаари.
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